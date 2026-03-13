“Racismo”: Perla Ilich y Linda Marcovich arremeten contra concejal que tildó de “plaga” a gitanos - Chilevisión

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13/03/2026 10:28

“Racismo”: Perla Ilich y Linda Marcovich arremeten contra concejal que tildó de “plaga” a gitanos

Las gitanas usaron sus redes sociales para hablar sobre las palabras de Catalina Sandoval y cuestionaron los dichos de la autoridad, asegurando que fueron hirientes y discriminatorios con su comunidad.

Publicado por CHV Noticias

Perla Ilich y Linda Marvovich se pronunciaron tras los dichos que realizó la concejala de Chillán, Catalina Sandoval, en contra de la comunidad gitana

La militante del Partido Republicano expuso su opinión durante un consejo en el que se habló sobre la rotura de un grifo en la comuna. 

“El tema de los gitanos son una… me van a retar, pero son una plaga. No se pueden exterminar”, declaró.

Los descargos de Perla Ilich y Linda Marcovich

Tras la viralización del comentario de la concejala, Perla Ilich usó sus redes sociales para responderle a la autoridad y cuestionar su reflexión en duros términos. 

“¿Cómo puede existir todavía tanta maldad? Referirse así a un pueblo llamándolos una plaga. Somos seres humanos igual que muchos, tenemos el mismo derechos que todos”, comenzó diciendo. 

También señaló que no puedo hablar por todos los gitanos. Hay buenos y malos, como entre ustedes también hay chilenos buenos, malos, etc.” 

“Referirse a un pueblo donde también hay niños de una etnia es una falta de respeto enorme porque tenemos los mismos derechos que todos y que pena que esté en un cargo político y no sepa que en 2026 hay que dejar de discriminar al que no conoce con palabras tan hirientes”, agregó. 

Por su parte, Linda Marcovich también expreso su molestia ante las palabras de Catalina Sandoval y recalcó que no somos una plaga como muchos quieren hacernos ver. Y quiero decir algo muy claro: Yo no me hago responsable de cada gitano que exista. No todos nos conocemos ni todos somos familia y no todos somos iguales. Como en cualquier comunidad hay personas buenas y personas malas”.

“También existen políticos honestos y políticos corruptos y eso no significa que todos sean iguales, pero tratar a un pueblo entero como una plaga no es una opinión, eso es discriminación y racismo, señora Sandoval. Las palabras de una autoridad tiene harto peso”, manifestó. 

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