 “En familia”: Karol Dance regresó de viaje en Costa Rica y reveló sus planes - Chilevisión
Minuto a minuto
25 años de carrera: Confirman la muerte del músico y productor nacional DJ Who Augusto Pinochet aparece por segundo año consecutivo: Estos son los chilenos más admirados según Cadem VIDEO | Carne para asado y armas: Gran incautación en allanamiento carcelario previo a Fiestas Patrias Nueva medida de MallPlaza tras muerte de joven: Suspendieron actual servicio de seguridad “Si yo hubiera tenido un arma…”: Habla exjuez que sufrió turbazo en su casa en La Pintana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/09/2025 09:58

“En familia”: Karol Dance regresó de viaje en Costa Rica y reveló sus planes

El animador pasará las Fiestas Patrias en Chile y luego su próximo destino será Alemania, como una forma de "introspección" tras la polémica infidelidad a su esposa, Fran Virgilio.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este jueves, Karol Dance aterrizó en Chile para pasar las Fiestas Patrias en compañía de su familia, tras un viaje a Costa Rica donde se enfocó en su espiritualidad.

Tras la infidelidad a su esposa, Fran Virgilio, con la DJ Isi Glock, el animador decidió viajar al país caribeño para realizar actividades que le permitieron hacer introspección y enfocarse en su salud mental. Luego viajará a Alemania.

¿Qué dijo Karol Dance?

A través de su cuenta de Instagram, el animador señaló: "De regreso a Chile a pasar Fiestas Patrias en familia", y publicó una fotografía suya en el Aeropuerto de Santiago.

El comunicador agregó una encuesta para saber qué comida típica es la que más prefieren los chilenos en estas fechas y luego publicó un registro del vuelo.

"Aterrizando en Chile. Hay aroma a empanada y asado en el ambiente", concluyó Karol, mientras que Fran Virgilio aún se encuentra en Estados Unidos visitando a parte de su familia para "sanar", según explicó su madre.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

18/09/2025

“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

18/09/2025

Lluvias en Fiestas Patrias 2025: Regiones con precipitaciones el 18 y 19 de septiembre

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión,  adelantó que las regiones que se verán afectadas por precipitaciones en Fiestas Patrias son las de: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

18/09/2025

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

17/09/2025