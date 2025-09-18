“En familia”: Karol Dance regresó de viaje en Costa Rica y reveló sus planes - Chilevisión

El animador pasará las Fiestas Patrias en Chile y luego su próximo destino será Alemania, como una forma de "introspección" tras la polémica infidelidad a su esposa, Fran Virgilio.

Durante la madrugada de este jueves, Karol Dance aterrizó en Chile para pasar las Fiestas Patrias en compañía de su familia, tras un viaje a Costa Rica donde se enfocó en su espiritualidad.

Tras la infidelidad a su esposa, Fran Virgilio, con la DJ Isi Glock, el animador decidió viajar al país caribeño para realizar actividades que le permitieron hacer introspección y enfocarse en su salud mental. Luego viajará a Alemania.

¿Qué dijo Karol Dance?

A través de su cuenta de Instagram, el animador señaló: "De regreso a Chile a pasar Fiestas Patrias en familia", y publicó una fotografía suya en el Aeropuerto de Santiago.

El comunicador agregó una encuesta para saber qué comida típica es la que más prefieren los chilenos en estas fechas y luego publicó un registro del vuelo.

"Aterrizando en Chile. Hay aroma a empanada y asado en el ambiente", concluyó Karol, mientras que Fran Virgilio aún se encuentra en Estados Unidos visitando a parte de su familia para "sanar", según explicó su madre.

Revisa las publicaciones de Instagram: