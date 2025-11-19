 El jugado Pole Dance de Claudio Valdivia: Rompió récord de nota en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quiénes son los cinco fallecidos? La historia de las víctimas de la tragedia en Torres del Paine Keanu Reeves escribió carta de agradecimiento a PDI por recuperar relojes sustraídos en 2023 Así es el lugar exacto del circuito “O” donde se desencadenó la tragedia de Torres del Paine Risas, gestos y agresividad: Así fue la audiencia de Jere Klein por microtráfico de drogas “Me volví una rehén”: El crudo testimonio de bombera que denuncia agresión en pleno combate a incendio en Conchalí
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/11/2025 09:48

El jugado Pole Dance de Claudio Valdivia: Rompió récord de nota en Fiebre de Baile

El ex chico reality deslumbró al jurado al ritmo de "Labios Compartidos" de Maná, siendo calificado como "el Superman de Fiebre de Baile".

Publicado por CHV Noticias

Claudio Valdivia se lució este martes con su Pole Dance en Fiebre de Baile, obteniendo la nota más alta de la temporada.

Junto a su bailarina Francisca Pemara, el ex chico reality deslumbró con sus habilidades en el caño al ritmo de la canción Labios Compartidos de Maná.

La presentación de Valdivia fue elogiada por el jurado, obteniendo por primera vez tres 10 de Edymar Acevedo, Raquel Argandoña y Power Peralta, además de un 9 de Vasco Moulian.

"Sensualidad, pasión, ejecución en el pole dance. Esa ejecución que hiciste de cabeza y bajaste como si fueras el Superman de Fiebre de Baile", destacó Acevedo durante su evaluación.

De esta manera, Claudio consiguió un cupo para competir por la inmunidad al recibir una nota total de 29 puntos.

Revisa la presentación acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Lo último

Lo más visto

“Eso se llama lealtad”: La última foto de Jere Klein antes de caer detenido en población de Lo Prado

El artista urbano fue detenido por microtráfico de drogas cuando conducía su auto y en el procedimiento se le incautó $1.900.000 en efectivo y distintos tipos de drogas. 

19/11/2025

El jugado Pole Dance de Claudio Valdivia: Rompió récord de nota en Fiebre de Baile

El ex chico reality deslumbró al jurado al ritmo de "Labios Compartidos" de Maná, siendo calificado como "el Superman de Fiebre de Baile".

19/11/2025

“Eso es algo terrible”: Experto explica difíciles condiciones que desataron tragedia en Torres del Paine

El director nacional de Socorro Andino, Claudio Prieto, apuntó a la posible falta de equipamiento adecuado y las inestables condiciones meteorológicas del parque como unas de las razones que desataron la emergencia.

19/11/2025

¡Impactante! Inna Moll deslumbró en Miss Universo 2025 con traje típico inspirado en la Patagonia

La representante chilena participó del clásico segmento del concurso, donde deslumbró con un traje diseñado por el tailandés Akarach Phusanaphong.

19/11/2025