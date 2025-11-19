El jugado Pole Dance de Claudio Valdivia: Rompió récord de nota en Fiebre de Baile - Chilevisión

El ex chico reality deslumbró al jurado al ritmo de "Labios Compartidos" de Maná, siendo calificado como "el Superman de Fiebre de Baile".

Claudio Valdivia se lució este martes con su Pole Dance en Fiebre de Baile, obteniendo la nota más alta de la temporada.

Junto a su bailarina Francisca Pemara, el ex chico reality deslumbró con sus habilidades en el caño al ritmo de la canción Labios Compartidos de Maná.

La presentación de Valdivia fue elogiada por el jurado, obteniendo por primera vez tres 10 de Edymar Acevedo, Raquel Argandoña y Power Peralta, además de un 9 de Vasco Moulian.

"Sensualidad, pasión, ejecución en el pole dance. Esa ejecución que hiciste de cabeza y bajaste como si fueras el Superman de Fiebre de Baile", destacó Acevedo durante su evaluación.

De esta manera, Claudio consiguió un cupo para competir por la inmunidad al recibir una nota total de 29 puntos.

Revisa la presentación acá: