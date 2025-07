Don Francisco sorprende con su “primer reguetón”: Dedicado a reconocido cantante internacional - Chilevisión

Don Francisco sorprendió a Arcángel con unas rimas, luego de que el artista lanzara una canción con el nombre del animador.

Don Francisco publicó en sus redes sociales su "primer reguetón" en honor al cantante Arcángel, esto luego de que el artista lanzara una canción dedicada al animador.

El reggaetonero estrenó recientemente su nuevo álbum titulado "Sr. Santos II - Sueños de Grandeza", que incluye una canción llamada "Don Francisco".

El tema habla sobre la resiliencia del artista tras una operación a corazón abierto, señalando: "Yo no me muero, yo soy Don Francisco".

"Decidí hacer algo inédito: Mi primer reguetón"

Ante esto, el animador rápidamente reaccionó a través de su Instagram, donde recordó con cariño el vínculo que tiene con la familia de Arcángel.

Mario Kreutzberger comenzó señalando: "Aunque no soy parte de esta generación del reguetón, tengo memoria de sobra. Recuerdo a Arcángel cuando era un niño y su mamá cantaba con Las Chicas del Can".

"Hoy, después de escuchar su canción —que lleva por nombre “Don Francisco”— decidí hacer algo inédito: mi primer reguetón, dedicado a él”, agregó.

Luego, Kreutzberger decidió dedicar unas rimas al artista:

"Arcángel, con cariño esta corona yo te ciño, porque me viste desde niño y porque yo nunca destiño. Hoy con mucha emoción, te dedico esta canción, porque en nuestra profesión nunca se pierde la ilusión".

Posteriormente, animó a sus seguidores a unirse al desafío de forma divertida: “A lo mejor me quedó ahí no más, pero la gente que me sigue que haga sus propios reguetones y los va poniendo aquí abajito. ¡Y quién sabe! Quizás el mismo Arcángel también responde.”