“Denigraste a un menor de edad”: Hugo Valencia en picada contra Juan David Rodríguez tras conflicto con Daniela Aránguiz - Chilevisión

El animador le recordó al exRojo la entrevista que dio a Primer Plano donde puso en duda la paternidad de su hijo: "Seriedad también es respetar el resultado de un ADN", arremetió.

Este jueves, Hugo Valencia arremetió contra Juan David Rodríguez tras sus declaraciones en contra de Daniela Aránguiz por asistir a la audiencia de manera telemática desde el aeropuerto.

Es importante recordar que Rodríguez interpuso una querella en contra de Aránguiz por injurias graves, luego de la entrevista del cantante, donde puso en duda la paternidad de su hijo. En la audiencia, la jueza "retó" a Aránguiz por estar de manera telemática desde el aeropuerto.

¿Qué dijo Hugo Valencia?

Es por ello que Juan David Rodríguez se refirió en Zona de Estrellas a la actitud de Aránguiz como "irreverente", "falta de respeto" y agregó: "Esto tiene un trasfondo de seriedad. Denigrar a una persona, basurear (...) es una enfermedad que dura toda la vida, entonces es algo serio".

En ese contexto, Hugo Valencia lapidó a Rodríguez y sentenció: "Yo siempre he dicho que en la farándula hay que tener cuidado con las cosas que uno dice porque el escupo te puede caer en la cara".

"Seriedad también es respetar el resultado de un ADN, de una clínica que tú no respetaste, que no te interesó y hablaste también de denigrar, ocupaste esa palabra en relación a Daniela Aránguiz y sin duda tienes razón", agregó Hugo.

Por otro lado, el periodista le recordó la entrevista que concedió a Primer Plano, donde puso en duda su paternidad: "No corresponde su actitud, pero tú denigraste a un menor de edad, a una guagua que ni siquiera se puede defender y lo hiciste a estadio lleno en dos programas de televisión".

"¿Con qué moral tú le pides a una persona que tenga seriedad, y que no denigre a otra, si tú hiciste lo mismo y no tuviste esa seriedad con tu propio hijo?", concluyó Valencia.