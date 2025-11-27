 “Denigraste a un menor de edad”: Hugo Valencia en picada contra Juan David Rodríguez tras conflicto con Daniela Aránguiz - Chilevisión
Minuto a minuto
“El profe pedía ayuda”: Testigo clave revela detalles de ataque de alumno a docente en universidad de Valparaíso ¿Asesino se equivocó de persona? Nuevos antecedentes tras crimen de estudiante universitario Exámenes confirmaron antidepresivos: Surgen nuevos antecedentes tras denuncia por medicación a niños en jardín de Tiltil Modus operandi: Así actuaba el acusado de acosar a una adolescente de 16 años en Osorno EXCLUSIVO | Habla sobreviviente de tragedia en Torres del Paine: “Ahí empieza la gente a gritar”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/11/2025 19:14

“Denigraste a un menor de edad”: Hugo Valencia en picada contra Juan David Rodríguez tras conflicto con Daniela Aránguiz

El animador le recordó al exRojo la entrevista que dio a Primer Plano donde puso en duda la paternidad de su hijo: "Seriedad también es respetar el resultado de un ADN", arremetió.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Hugo Valencia arremetió contra Juan David Rodríguez tras sus declaraciones en contra de Daniela Aránguiz por asistir a la audiencia de manera telemática desde el aeropuerto.

Es importante recordar que Rodríguez interpuso una querella en contra de Aránguiz por injurias graves, luego de la entrevista del cantante, donde puso en duda la paternidad de su hijo. En la audiencia, la jueza "retó" a Aránguiz por estar de manera telemática desde el aeropuerto.

¿Qué dijo Hugo Valencia?

Es por ello que Juan David Rodríguez se refirió en Zona de Estrellas a la actitud de Aránguiz como "irreverente", "falta de respeto" y agregó: "Esto tiene un trasfondo de seriedad. Denigrar a una persona, basurear (...) es una enfermedad que dura toda la vida, entonces es algo serio".

En ese contexto, Hugo Valencia lapidó a Rodríguez y sentenció: "Yo siempre he dicho que en la farándula hay que tener cuidado con las cosas que uno dice porque el escupo te puede caer en la cara".

"Seriedad también es respetar el resultado de un ADN, de una clínica que tú no respetaste, que no te interesó y hablaste también de denigrar, ocupaste esa palabra en relación a Daniela Aránguiz y sin duda tienes razón", agregó Hugo.

Por otro lado, el periodista le recordó la entrevista que concedió a Primer Plano, donde puso en duda su paternidad: "No corresponde su actitud, pero tú denigraste a un menor de edad, a una guagua que ni siquiera se puede defender y lo hiciste a estadio lleno en dos programas de televisión".

"¿Con qué moral tú le pides a una persona que tenga seriedad, y que no denigre a otra, si tú hiciste lo mismo y no tuviste esa seriedad con tu propio hijo?", concluyó Valencia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo

Lo último

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025