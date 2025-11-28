 Delfina Guzmán reapareció en público: Fue sorprendida con importante reconocimiento a sus 97 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuesta Data Influye: Así se mueven las preferencias por Jara y Kast antes de la segunda vuelta Tres profesoras fueron rociadas con bencina tras incidentes afuera del Instituto Nacional Maipú ordena desalojo y demolición de toma “El Trébol”: Alberga a 110 familias Bad Boys canceló programa en vivo con Jara tras negativa de Kast: “La vitrina era para los dos” “No movía ni un dedo”: Madre reveló estado de su hija tras denuncia por uso de fármacos en jardín infantil
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/11/2025 08:36

Delfina Guzmán reapareció en público: Fue sorprendida con importante reconocimiento a sus 97 años

En medio de comentarios sobre su estado de salud, la destacada actriz fue homenajeada durante una actividad en el Centro Cultural La Moneda, a la que asistieron familiares, amigos y colegas.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Delfina Guzmán reapareció en público para recibir un importante reconocimiento. Se trata de la Medalla al Mérito Cultural profesor Pedro de la Barra, entregada por la Universidad de Chile.

La actividad se llevó a cabo este jueves en el Centro Cultural La Moneda, hasta donde llegó la actriz de 97 años en medio de los comentarios sobre su actual estado de salud.

Lanzando besos al aire y disfrutando cada momento, Guzmán asistió en silla de ruedas debido a sus dificultades para caminar, según contó su hijo Joaquín Eyzaguirre a LUN.

El emotivo homenaje a Delfina Guzmán a sus 97 años

Al íntimo homenaje concurrieron autoridades como la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y familiares de Delfina, entre ellos su hijo Cristóbal Meza, quien indicó al citado medio que "viví esto con mucha emoción. Lo encuentro muy merecido".

"Es muy bonito ver que mi mamá, con 97 años, esté siendo homenajeada con tanto cariño. Ella está muy contenta", agregó.

Por su parte, Vicente Sabatini, histórico director del área dramática de TVN, señaló que "es realmente emocionante ver el cariño que se merece Delfina".

"Es difícil definirla, no cabe en una palabra; es una persona que ama este oficio, corrió riesgos que la mayoría no corre y que lo ejerció con mucha felicidad y agradecida siempre", afirmó Sabatini.

Este importante reconocimiento también coincide con el estreno de "Delfina: cállese, apúrese y no se luzca", documental sobre la vida de la actriz dirigido por el cineasta Ricardo Carrasco Farfán.

Revisa imágenes acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo

Lo último

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025