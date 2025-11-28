Delfina Guzmán reapareció en público: Fue sorprendida con importante reconocimiento a sus 97 años - Chilevisión

En medio de comentarios sobre su estado de salud, la destacada actriz fue homenajeada durante una actividad en el Centro Cultural La Moneda, a la que asistieron familiares, amigos y colegas.

Delfina Guzmán reapareció en público para recibir un importante reconocimiento. Se trata de la Medalla al Mérito Cultural profesor Pedro de la Barra, entregada por la Universidad de Chile.

La actividad se llevó a cabo este jueves en el Centro Cultural La Moneda, hasta donde llegó la actriz de 97 años en medio de los comentarios sobre su actual estado de salud.

Lanzando besos al aire y disfrutando cada momento, Guzmán asistió en silla de ruedas debido a sus dificultades para caminar, según contó su hijo Joaquín Eyzaguirre a LUN.

El emotivo homenaje a Delfina Guzmán a sus 97 años

Al íntimo homenaje concurrieron autoridades como la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y familiares de Delfina, entre ellos su hijo Cristóbal Meza, quien indicó al citado medio que "viví esto con mucha emoción. Lo encuentro muy merecido".

"Es muy bonito ver que mi mamá, con 97 años, esté siendo homenajeada con tanto cariño. Ella está muy contenta", agregó.

Por su parte, Vicente Sabatini, histórico director del área dramática de TVN, señaló que "es realmente emocionante ver el cariño que se merece Delfina".

"Es difícil definirla, no cabe en una palabra; es una persona que ama este oficio, corrió riesgos que la mayoría no corre y que lo ejerció con mucha felicidad y agradecida siempre", afirmó Sabatini.

Este importante reconocimiento también coincide con el estreno de "Delfina: cállese, apúrese y no se luzca", documental sobre la vida de la actriz dirigido por el cineasta Ricardo Carrasco Farfán.

