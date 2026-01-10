“Hermanos del mismo dolor | ”De Daniel Fuenzalida a Gonzalo Cáceres: Famosos despiden a Andrés Caniulef - Chilevisión

Tras su sorpresiva muerte este viernes por la noche, diversas personalidades de la TV han reaccionado y despedido a través de redes sociales a Caniulef.

Este viernes por la noche se confirmó la sorpresiva muerte de Andrés Caniulef, reconocido periodista y conductor de TV.

El especialista de espectáculo tenía 48 años y falleció en un departamento ubicado en calle Santo Domingo en Santiago Centro cuando se encontraba acompañado de un familiar.

A raíz de esta lamentable noticia, diversas personalidades de la TV han reaccionado y despedido a través de redes sociales a Caniulef.

Famosos se despiden de Andrés Caniulef

Martín Cárcamo:

Somos muchos los que lamentamos tu partida querido Andrés. Años trabajando en el matinal... Fui testigo de tu profesionalismo, carisma y alegría. Acompañaste e informaste con tu estilo propio... Siempre dispuesto... Siempre con una sonrisa. Mis sinceras condolencias a tu familia. Descansa en paz Andrés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martín Cárcamo (@martincarcamopapic)

Sergio Lagos:

Andrés no sé qué decirte. Fuiste tan poderoso en nuestro último trabajo juntos. por lo general, las personas que ingresan a una experiencia de encierro: Se ven muchas veces sobrepasadas, expuestas, frágiles. Tú en “Palabra de Honor”; al contrario fuiste un gigante. Te reíste de ti y de todos al mismo tiempo. Generoso. Cómplice. Incluso en ocasiones, conducías el programa. Sabías lo hacíamos y te conectabas con la obra siempre con la mejor disposición. Gozaste con el esfuerzo, la precariedad, la soledad. Nada se te hacía imposible e hiciste todo lo que se dio la gana. Te transformas en un ser fuerte, heroico. Te vi tan entero, contento, inspirado. No sé qué decirte. Te voy a extrañar. Donde quiera que vayas te seguiremos acompañando. Buen Viaje Andrés.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Lagos (@sergiolagos)

Daniel Fuenzalida

Gracias por cruzarte en mi camino, forjamos linda relación, somos hermanos del mismo dolor, ya puedes descansar de él, duerme tranquilo que se que lo intentaste todo... Buen viaje amigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝘋𝘈𝘕𝘐𝘌𝘓 𝘍𝘜𝘌𝘕𝘡𝘈𝘓𝘐𝘋𝘈 | "𝘌𝘟𝘏𝘜𝘌𝘝𝘖 " (@exhuevo)

Gala Caldirola

Un abrazo eterno Andrés Caniulef. Como en un abrir y cerrar de ojos… Nos recuerdas que la vida es un momento, que nada es eterno. Que al final del camino lo único que dejamos es como hicimos sentir al resto.

Nunca fuimos grandes amigos, pero sí grandes compañeros de reality. Pudimos compartir risas, lágrimas, experiencias de vida y tiempo. ¿Que es el tiempo? Momentos. Y yo me quedo con eso, con gratitud por haber tenido la oportunidad de conocerte un poco más… Dulce, cariñoso, empático y honesto. Así te recuerdo. Que descanses en paz… Por ser una bella persona, te espera el cielo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

Titi García Huidrobro

Nunca pensé tener que despedir de esta forma a un compañero de trabajo y amigo!! Andrés una persona maravillosa, un profesional como pocos y un amigo de aquellos que no se encuentran en cualquier lado!



Andrés haber compartido pantalla contigo fue uno de los más lindos regalos que me ha dado la TV. Gracias por tu cariño, por tu generosidad y tu entrega!! Te voy a extrañar muchísimo. Descansa en Paz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Titi Garcia Huidobro (@titigh)

Gonzalo Cáceres

Mi querido Andrés, te extrañaremos. Harás mucha falta en la TV. Fue un honor haberte conocido gran persona, gran profesional y sobre todo un gran amigo. Besos al cielo… Tu Gonza.