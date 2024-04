Aránguiz explicó que la amenaza más reciente fue enviada días antes de que se presentara la querella en su contra por parte de la diputada Maite Orsini y aseguró que tiene pruebas de todo lo que reveló.

Daniela Aránguiz aseguró este viernes en Podemos Hablar, que Jorge Valdivia la amenazó en múltiples ocasiones con quitarse la vida y la más reciente ocurrió días antes de que la diputada Maite Orsini presentara acciones legales en su contra por injurias y calumnias.

Además, entregó su versión de los hechos respecto de la detención de Jorge Valdivia a principios de 2023, hecho que gatilló el "telefonazo" a Maite Orsini, donde el ex futbolista acusó irregularidades en el procedimiento.

Las amenazas de Jorge Valdivia

Tras ser consultada sobre las razones por las cuales mantuvo en reserva estos hechos durante años, Aránguiz explicó: "Tenía mucho miedo, a mí se me amenazaba y se me sigue amenazando con el suicidio: 'Me voy a matar', 'Me voy a suicidar', 'Vas a tener la culpa', 'Vas a tener que vivir con la culpa toda la vida'".

En esa misma línea, aseguró: "También tengo como comprobar que se me amenazaba así" y reiteró que tiene pruebas de todas sus declaraciones durante la entrevista.

Por otra parte, también contó su versión de los hechos respecto de lo ocurrido en enero de 2023, cuando Jorge Valdivia fue detenido por Carabineros y ocurrió el "telefonazo" de la diputada Maite Orsini.

"El episodio de Carabineros, de Las Condes, Jorge había tenido una pelea conmigo y me manda un video arriba de una pasarela de Costanera Norte amenazándome que se iba a tirar de ahí", señaló Aránguiz.

Asimismo agregó: "Carabineros pasa por ese lugar y ve una persona arriba, lo bajan y se lo llevan a una calle de al lado. Nadie me creía este discurso hasta que le tomaron las declaraciones correspondientes al carabinero".

Julio César Rodríguez le consultó por el contenido de los mensajes y respondió: "'Si no vuelves conmigo me voy a matar', no quiero entrar en detalles, pero no es solamente uno y el último fue hace un par de días atrás".

La revelación causó impacto entre los presentes, debido a que Aránguiz explicó que las amenazas sucedieron días antes de que Maite Orsini interpusiera la querella en su contra, y detalló que el mensaje decía: "Vas a dejar a tus hijos sin papá. Un día voy a amanecer muerto y vas a tener que vivir con la culpa toda la vida".

Finalmente, Aránguiz mencionó que cree que estos mensajes fueron enviados para que ella no siguiera hablando en medios de comunicación y concluyó: "Puede ser que sea una especie de manipulación".

Revisa el video: