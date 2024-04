La especulación de Daniela Aránguiz por robo de celular a Maite Orsini - Chilevisión

La panelista se refirió a la querella interpuesta por la diputada en su contra, donde acusa injurias y calumnias en medios de comunicación social y en ese contexto especuló sobre el robo que sufrió Maite Orsini donde le quitaron su teléfono personal.

Este viernes, Daniela Aránguiz estuvo invitada en Podemos Hablar y se refirió a la filtración de los correos electrónicos que fueron enviados a Jorge Valdivia y la diputada, Maite Orsini.

Además, la panelista entregó detalles inéditos sobre su separación con el ex futbolista, donde acusó violencia psicológica, infidelidades y manipulación.

Aránguiz conversó con Julio César Rodríguez sobre la querella interpuesta por Maite Orsini en su contra, donde la acusa de injurias y calumnias en medios de comunicación social.

Al respecto, aprovechó la instancia para referirse a la filtración de los correos electrónicos que envió a Jorge Valdivia y Maite Orsini: "No sé por qué, pienso yo y especulo, porque no afirmo nada, que ese robo de telefono me suena mucho a que se quería que se filtraran estos mails, pero lo pensaron mejor", señaló Aránguiz.

En esa misma línea, explicó: "Yo estoy especulando, que me parece muy extraño que le hayan robado un teléfono donde estaba la información que mostraron el viernes".

Dicho contenido también forma parte de la carpeta que cuenta con 73 páginas donde se adjuntan pruebas en contra de Aránguiz, sin embargo, ella aseguró que tiene buenos abogados para desarrollar su defensa contra la diputada Orsini.

"Si ellos piensan que me van a dejar mal, por yo decir un par de chu... en un mail, no es así", declaró Daniela, quien se mostró segura respecto del juicio y aseguró que va a ganar la demanda.

Finalmente, la panelista concluyó: "Toda la gente que esta en su casa me conoce desde los 17 años. He sido una figura pública hace 20 años. Nunca he querido ser alguien que no soy, nunca he dejado de decir un garabato, nunca he dejado de llorar, nunca he dejado de reír, nunca he dejado de ser quien yo soy".

