Anita Alvarado se lanzó contra Paty Maldonado y dijo que era “la peor villana”: “No se atreve a...” - Chilevisión

En su participación en Podemos Hablar, la conocida como "geisha chilena" repasó su enemistad con la ex figura de televisión y la acusó de haberla "basureado como ha querido".

Anita Alvarado no tuvo pelos en la lengua para referirse a las diferentes polémicas que ha atravesado desde su irrupción en la farándula nacional, lanzándose sin filtro en contra de Patricia Maldonado en Podemos Hablar.

Estas palabras surgieron a raíz de una pregunta que le realizó el periodista Manu González, quien le consultó sobre aquella persona que consideraría como su "peor villana" y a la que "no ha podido hacer frente".

¿Qué dijo Anita Alvarado sobre Paty Maldonado?

Para responder esto, Anita fue enfática en destacar que "nunca ha habido una villana con la que no me la he podido".

"Lo que pasa es que uno está más vieja nada más, pero de que me la puedo, me la puedo todo el rato", continuó.

En ese sentido, la ex Geisha apuntó en contra de "la (Patricia) Maldonado, porque ella fue capaz de decir que yo le echaba la culpa a mis hijos por haberme prostituido"

"Me ha tratado como ha querido, me ha basureado como ha querido", expuso.

Sin embargo, planteó una teoría que se vincula a estos supuestos ataques recibidos por parte de la ex figura televisiva:

"No se atreve a estar frente a frente, porque para estar frente a frente tiene que dejar de mentir", cerró.