Revisa acá la entrevista completa de Daniela Aránguiz en Podemos Hablar y su polémica con Jorge Valdivia y Maite Orsini - Chilevisión

Este viernes 29 de abril Daniela Aránguiz se sinceró en Podemos Hablar sobre la querella que la diputada Maite Orsini puso en su contra. Además, revelará los motivos que la llevaron al quiebre matrimonial con Jorge Valdivia.

Este viernes Daniela Aránguiz estuvo en el estudio de Podemos Hablar para abordar la bullada querella en su contra que interpuso la diputada Maite Orsini ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de injurias y calumnias.

La ex Mekano no se guardó nada en lo que respecta a la disputa legal con la parlamentaria, afirmando que: “Maite es una mujer muy mala, me ha hecho mucho daño”.

Además de ello, Daniela entregó nuevos detalles sobre lo que fue su matrimonio con Jorge Valdivia, quien hoy mantiene una relación con Orisini, dando por finalizado dicho episodio: "En mi vida volvería a vivir el tormento que viví con Jorge Valdivia", aseveró.

Es por ello, que conversación con Julio César Rodríguez, Aránguiz reveló los motivos que la llevaron a separarse del ex jugador de La Roja: "Yo me separé de Jorge porque mi mejor amiga entró a un motel y vio su auto".

Revisa acá la entrevista completa de Daniela Aránguiz en Podemos Hablar y su polémica con Jorge Valdivia y Maite Orsini