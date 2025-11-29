 Cuándo y a qué hora se presenta Stefan Kramer en la Teletón 2025 - Chilevisión
Quién fue Eduardo Cruz-Coke, el extrabajador de la Teletón que fue asesinado junto a sus hijos Panel Ciudadano UDD: Así cambiaron las preferencias para la segunda vuelta presidencial Teletón 2025: Estas fueron las tres donaciones del Pdte. Boric para la Lucatón
29/11/2025 11:55

Cuándo y a qué hora se presenta Stefan Kramer en la Teletón 2025

El imitador está confirmado para actual en el show de cierre en el Estadio Nacional y será uno de los números encargados de cerrar la edición 36 del evento solidario.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Stefan Kramer es uno de los artistas confirmados para Teletón 2025 y será el encargado de poner el broche final al humor en la jornada.

El humorista se ha vuelto un número tradicional en el evento solidario y ha sacado carcajadas con su talento año tras año. 

En las últimas ediciones de la Teletón ha sorprendido con imitaciones de Don Francisco, Gary Medel, Bad Bunny y Ben Brereton, por lo que se espera con expectación su nueva rutina de humor.

Stefan Kramer estará en el cierre de la Teletón 2025 que se llevará a cabo en el Estadio Nacional el sábado 30 de noviembre. 

El humorista será uno de los platos fuertes del evento del show final por lo que su rutina se espera entre las 22:00 horas y las 02:00 horas, en medio de los números musicales previstos para la jornada. 

Esa noche también habrá presentaciones de artistas como Myriam Hernández, Pablo Alborán, Zúmbale Primo, Ana Torroja, Lucero, María José Quintanilla y un show de magia de Jean Paul Olhaberry.

