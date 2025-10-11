 Connie Achurra compartió foto desde centro de salud y entregó potente mensaje - Chilevisión
11/10/2025 10:21

Connie Achurra compartió foto desde centro de salud y entregó potente mensaje

La actriz usó su cuenta de Instagram para incentivar a sus seguidores a realizarse exámenes preventivos, justo antes de someterse ella misma a una serie de controles médicos.

Publicado por CHV Noticias

Durante las últimas horas, Connie Achurra sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación con un importante mensaje de salud.

La actriz publicó una imagen en su Instagram desde un centro médico, donde aparece con indumentaria hospitalaria, revelando la razón de su chequeo.

"No te postergues"

La cocinera comenzó la publicación señalando: "¿Están al día con sus exámenes ginecológicos, mis chiquillas lindas?".

En esa línea, continuó indicando: "Como todos los años, solo paso a dejar un amable recordatorio, no lo postergues, no te postergues".

"Estas últimas semanas, dos personas cercanas han tenido resultados malos en sus exámenes. Cuídense, las quiero mucho", finalizó Achurra.

En la sección de comentarios, muchos usuarios aplaudieron la iniciativa de la actriz, resaltando lo valioso que es difundir este tipo de mensajes.

Mira la publicación a continuación: 

