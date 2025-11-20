Competencia cada vez más dura: Así fue la difícil eliminación de esta semana en Fiebre de Baile - Chilevisión

María José Quiroz, Raimundo Cerda, Daniela Castro y Esteban Paredes dejaron todo en la pista de baile para sorprender al jurado y mantenerse en competencia una semana más.

La noche de este miércoles se vivió un nuevo capítulo de eliminación en Fiebre de Baile y otro famoso se despidió de la competencia.

María José Quiroz, Raimundo Cerda, Daniela Castro y Esteban Paredes obtuvieron los puntajes más bajos de la semana, por lo que tuvieron que enfrentarse para luchar por su continuidad.

La noche tuvo grandes sorpresas y el jurado destacó el buen nivel que alcanzó la competencia en una noche donde hubo varias calificaciones casi perfectas.

El nuevo eliminado de Fiebre de Baile

El primero en salvarse de la eliminación fue Esteban Paredes, quien se ganó el voto popular con un 61% de las preferencias.

En la instancia final quedaron Daniela Castro y Raimundo Cerda, quien terminó eliminado con un total de 28 puntos.

El exjugador de Gran Hermano presentó "El Merengue" de Manuel Turizo y Marshmello pero no logró convencer al estricto jurado.

“Fue un proceso bonito y lo viví a full, pensé que me iba a ir la primera semana y aguantamos seis semanas. Fue un camino bonito, un proceso bonito”, comentó en el react tras su salida.