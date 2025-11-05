 Clínica Alemana actualizó estado de Tachuela Chico tras compleja cirugía cardíaca - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman muerte de universitario desaparecido hace dos meses en Viña del Mar Primo de Eduardo Cruz-Coke se despide con sentido mensaje: “Amante incondicional de tus hijos” Desaparición de mujer impacta en Malloa: No llegó al trabajo y dejó pertenencias en casa Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió “La canción es mala”: Así reaccionaron Kast y Jara a los dardos en polémico “trap” de Matthei
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/11/2025 14:47

Clínica Alemana actualizó estado de Tachuela Chico tras compleja cirugía cardíaca

Si bien el procedimiento estaba programado días atrás, este fue suspendido debido a exámenes que salieron alterados. Por fortuna, el centro de salud informó que el artista está en "buenas condiciones".

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles la Clínica Alemana de Santiago actualizó el estado de salud de Agustín Maluenda, también conocido como Tachuela Chico, luego que fuera sometido a una compleja cirugía tras sufrir un infarto a fines de octubre.

Cabe recordar que el artista circense se encontraba a la espera de una reprogramación del procedimiento cardiaco, ya que sus exámenes salieron alterados y los médicos debieron suspenderla a la espera de su establización.

Ahora, el centro de salud publicó un comunicado en el que informó que Maluenda se encuentra "consciente y en buenas condiciones generales" tras la cirugía, que fue realizada ayer martes a las 17:00 horas.

Según explicaron, el objetivo de la intervención fue tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de la arteria descendente anterior, la cual es "clave para una adecuada irrigación del corazón".

Además, agregaron, al payaso del Circo Tachuela se le practicó un bypass coronario, procedimiento que le permitió restablecer el flujo sanguíneo normal.

"El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física", cerraron desde la clínica.

¿Qué dijo Pastelito sobre el infarto de su padre?

En conversación con LUN, Pastelito entregó detalles del infarto y reveló: "A mi papá le dio un infarto en el hotel. Le dio un dolor muy grande en el pecho, un ardor, y se sintió muy mal, pero se sentó en la cama, hizo trabajos de respiración empezó a tranquilizarse y comenzó a pasar".

En esa línea, explicó que al día siguiente se sentía mejor, pero no del todo y aun así voló hacia Chile: "No le quiso decir a nadie su estado de salud ni sus síntomas, porque me dijo después que si él decía algo así lo iban a dejar en Italia y él no quería. Quería ver a sus nietos".

"El infarto te dio allá. Gracias a Dios no fue mayor porque un infarto es muy peligroso y pudiste llegar a tiempo", contó que dijo el médico a Maluenda. Luego, Pastelito agregó: "Tengo un papá muy fuerte, pero muy fuerte".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Infancia vulnerada: Detectan red de prostitución infantil en servicios de protección

Lo último

Lo más visto

“No me veo”: Vidente peruano descolocó a María José Prieto con predicción sobre su futuro

La actriz y esposa de Cristián Campos consultó en vivo sobre su futuro laboral y recibió una inesperada respuesta del psíquico Roberto Granda.

05/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025

¿Superó a Emilia Dides? Así fue el grito de “Chile” de Inna Moll en su debut en Miss Universo 2025

La joven modelo e influencer de 28 años hizo este miércoles su primera aparición en el certamen de belleza, que este año se está celebrando en Tailandia.

05/11/2025