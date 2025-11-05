Clínica Alemana actualizó estado de Tachuela Chico tras compleja cirugía cardíaca - Chilevisión

Si bien el procedimiento estaba programado días atrás, este fue suspendido debido a exámenes que salieron alterados. Por fortuna, el centro de salud informó que el artista está en "buenas condiciones".

Este miércoles la Clínica Alemana de Santiago actualizó el estado de salud de Agustín Maluenda, también conocido como Tachuela Chico, luego que fuera sometido a una compleja cirugía tras sufrir un infarto a fines de octubre.

Cabe recordar que el artista circense se encontraba a la espera de una reprogramación del procedimiento cardiaco, ya que sus exámenes salieron alterados y los médicos debieron suspenderla a la espera de su establización.

Ahora, el centro de salud publicó un comunicado en el que informó que Maluenda se encuentra "consciente y en buenas condiciones generales" tras la cirugía, que fue realizada ayer martes a las 17:00 horas.

Según explicaron, el objetivo de la intervención fue tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de la arteria descendente anterior, la cual es "clave para una adecuada irrigación del corazón".

Además, agregaron, al payaso del Circo Tachuela se le practicó un bypass coronario, procedimiento que le permitió restablecer el flujo sanguíneo normal.

"El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física", cerraron desde la clínica.

¿Qué dijo Pastelito sobre el infarto de su padre?

En conversación con LUN, Pastelito entregó detalles del infarto y reveló: "A mi papá le dio un infarto en el hotel. Le dio un dolor muy grande en el pecho, un ardor, y se sintió muy mal, pero se sentó en la cama, hizo trabajos de respiración empezó a tranquilizarse y comenzó a pasar".

En esa línea, explicó que al día siguiente se sentía mejor, pero no del todo y aun así voló hacia Chile: "No le quiso decir a nadie su estado de salud ni sus síntomas, porque me dijo después que si él decía algo así lo iban a dejar en Italia y él no quería. Quería ver a sus nietos".

"El infarto te dio allá. Gracias a Dios no fue mayor porque un infarto es muy peligroso y pudiste llegar a tiempo", contó que dijo el médico a Maluenda. Luego, Pastelito agregó: "Tengo un papá muy fuerte, pero muy fuerte".