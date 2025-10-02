 Carolina Soto se coronó en Top Chef VIP: Estos son los 2 espectaculares premios - Chilevisión
Minuto a minuto
Metro celebrará sus 50 años en grande: Revisa cuándo, dónde y quienes serán parte de la gran fiesta UDI recurre a Contraloría por “intervención electoral” en cadena nacional: Pdte. Boric respondió “Estamos todos preocupados”: Pdte. Boric exigió “verdad y justicia” tras desaparición de Julia Chuñil “Es muy delicado”: Lo que se sabe del supuesto audio en desaparición de Julia Chuñil Sismo despertó a Coquimbo este jueves: Esta fue la magnitud y el epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/10/2025 07:41

Carolina Soto es la nueva ganadora de Top Chef VIP: Estos son los 2 espectaculares premios que obtuvo

La cantante se impuso como la mejor cocinera de la tercera temporada del programa de Chilevisión, superando a sus contrincantes Ricardo Fernández y Mafe Bertero.

Publicado por CHV Noticias

La tercera temporada de Top Chef VIP en Chilevisión llegó a su fin la noche del miércoles y coronó a Carolina Soto como su flamante ganadora.

La cantante se impuso sobre los otros dos finalistas de la competencia: los actores Ricardo Fernández y Mafe Bertero.

¿Cuáles fueron los premios de Carolina Soto en Top Chef VIP?

Con una significativa cena dedicada a su papá, Carolina Soto consiguió el trofeo del programa gracias a las preferencias del jurado y se llevó dos premios:

  • $20 millones
  • Un auto híbrido cero kilómetros,

El triunfo de Carolina Soto

Los tres finalistas debieron crear una cena de tres tiempos para definir al ganador del programa, que incluía entrada, plato de fondo y un postre.

En ese contexto, Soto elaboró una cena en homenaje a su padre, con un plato inspirado en productos del mar y los viajes a la playa.

De esta forma, la artista se consagró como la mejor cocinera del programa y declaró entre lágrimas: “Esto es hermoso, es un camino muy bonito que hemos vivido, de mucho sacrificio, de mucho estudio"

En la misma línea, añadió: "Agradecer a toda la gente que hace posible este programa, a mi familia y a toda la gente que ve este hermoso programa”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Tienes dinero por cobrar? Revisa con tu RUT si hay bonos del IPS pendientes de pago

Lo último

Lo más visto

“Estamos enamorados”: Trini Neira y Bimza reaparecen juntos tras rumores de quiebre

La hija de Pamela Díaz desfiló junto al hijo de Kanela en los Premios Cordillera 2025. La pareja aclaró los rumores de quiebre que aparecieron en junio pasado.

02/10/2025

Habría un enigmático elemento: Lo que encontraron en las maletas con un cuerpo en Pudahuel

La causa de muerte es materia de investigación y está siendo indagada por los especialistas pertinentes. "Sera corroborada cuando se haga la autopsia del Servicio Médico Legal", dijeron desde Fiscalía.

02/10/2025

“¡Fuerte el...!”: Roberto Dueñas fue sorprendido por temblor en programa en vivo en La Serena

El locutor radial había dado el pase para una tanda comercial cuando fue interrumpido por el productor del espacio, quien advirtió que se estaba produciendo un movimiento telúrico.

02/10/2025

María José Quintanilla enfrentó por primera vez rumores de separación: “Nunca me van a separar de...”

La cantante e intérprete contestó preguntas de los medios de comunicación en la alfombra roja de los Premios Cordillera, donde se llevó el premio a Mejor lanzamiento del año/canción viral.

02/10/2025