Carolina Soto se coronó en Top Chef VIP: Estos son los 2 espectaculares premios - Chilevisión

La cantante se impuso como la mejor cocinera de la tercera temporada del programa de Chilevisión, superando a sus contrincantes Ricardo Fernández y Mafe Bertero.

La tercera temporada de Top Chef VIP en Chilevisión llegó a su fin la noche del miércoles y coronó a Carolina Soto como su flamante ganadora.

La cantante se impuso sobre los otros dos finalistas de la competencia: los actores Ricardo Fernández y Mafe Bertero.

¿Cuáles fueron los premios de Carolina Soto en Top Chef VIP?

Con una significativa cena dedicada a su papá, Carolina Soto consiguió el trofeo del programa gracias a las preferencias del jurado y se llevó dos premios:

$20 millones

Un auto híbrido cero kilómetros,

El triunfo de Carolina Soto

Los tres finalistas debieron crear una cena de tres tiempos para definir al ganador del programa, que incluía entrada, plato de fondo y un postre.

En ese contexto, Soto elaboró una cena en homenaje a su padre, con un plato inspirado en productos del mar y los viajes a la playa.

De esta forma, la artista se consagró como la mejor cocinera del programa y declaró entre lágrimas: “Esto es hermoso, es un camino muy bonito que hemos vivido, de mucho sacrificio, de mucho estudio"

En la misma línea, añadió: "Agradecer a toda la gente que hace posible este programa, a mi familia y a toda la gente que ve este hermoso programa”.