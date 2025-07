Carolina Soto reveló figura clave en reencuentro con María Jimena Pereyra: “Como que no pasaron los años” - Chilevisión

La cantante recordada por su emblemática participación en Rojo habló con CHV Noticias sobre su nueva faceta en Top Chef Vip, su vínculo con la cocina y el esperado reencuentro con María Jimena Pereyra.

Carolina Soto se consolidó como una de las voces más emblemáticas de la televisión chilena, tras su debut en Rojo Fama Contrafama. Hoy, a más de dos décadas de ese momento, se embarcó en un nuevo desafío competitivo al sumarse a la tercera temporada de Top Chef Vip.

Esta vez alejada del canto, la cantante conversó con CHV Noticias sobre cómo se fusionan el arte y la cocina en este nuevo proyecto. Además, repasó momentos de su carrera en la pantalla y compartió detalles de un emotivo episodio: Su reencuentro, tras 10 años, con María Jimena Pereyra.

El desafío en Top Chef

En este nuevo proyecto, Carolina Soto muestra una faceta distinta a las que había vivido en televisión. Pese a esto, destaca ciertas similitudes y habilidades que le han ayudado en la competencia.

—Te estás enfrentando nuevamente a un proyecto de competencia televisiva, esta vez en un programa culinario ¿Hay alguna similitud entre el arte del canto y el arte de la cocina?

—Hay muchas similitudes, porque cocinar es un arte también. Cuando uno cocina con amor se nota, y cuando uno canta con amor también. Hay un punto de encuentro muy importante, que es el cariño que uno le pone a la cocina o a la música, para crear una composición de un plato o para crear un sabor. Creo que el sazón tiene que ver con el amor. Entonces me conecta mucho la cocina con lo que yo hago. El arte con la cocina se encuentran.

—¿Crees que algunas de tus cualidades como artista te han ayudado en esta competencia? Por ejemplo, capacidad para improvisar o trabajar bajo presión.

—Toda mi vida he estado sometida a presión por la música, porque yo me la he puesto también y porque ser artista es muy difícil, es una carrera muy valiente. Yo creo que los chefs están bajo presión siempre. Nosotros obviamente somos aprendices, pero me ha jugado a favor ser artista en el histrionismo para defender un plato y para improvisar en la cocina, aunque en la cocina no se improvise tanto. Pero de que me ha servido, me ha servido.

De vuelta en competencia

El formato competitivo no es ajeno para la cantante, sin embargo, enfrentarse al jurado de Top Chef VIP ha sido un desafío que ha enfrentado con seriedad y ha despertado emociones sorpresivas .

—¿Qué ha sido más desafiante y por qué: Cantar frente a un escenario repleto o presentar un plato al jurado de Top Chef VIP?

—Se parece bastante, porque si estás en un escenario frente a miles de personas, no todas las personas de pronto te van a ver a ti. Acá hay tres personas que están enfocadas en el plato que tú presentas, entonces tiene una complejidad. Pero te digo la verdad, yo hace mucho tiempo que no me ponía tan nerviosa, pero es una tensión bonita.

—Han pasado más de 20 años desde tu debut en la televisión ¿Cómo ha cambiado la Carolina que se enfrentó a ese desafío con respecto a la que viene a enfrentar a esta nueva competencia televisiva?

—Qué bonita pregunta. Yo creo que es la misma Carolina, la misma esencia, muy perseverante, muy estudiosa. Yo de verdad me voy para el otro lado, o soy cero, o soy mil, aquí soy mil. Sigo soñando, sigo tratando de ser mejor en todo. Cada proyecto que me invitan me lo tomo muy en serio. O sea, no vengo a chacotear, vengo con mis metas muy claras aquí al programa, lo he pasado increíble, he aprendido al mil por ciento y creo que mis metas en la vida están claras, y aquí también.

El reencuentro de una amistad

Uno de los momentos más comentados de su presente ha sido la reconciliación con María Jimena Pereyra, su amiga y recordada compañera en Rojo. Aquí, la intérprete cuenta nuevos detalles de cómo fue ese esperado acercamiento.

—Te reconciliaste hace poco, después de casi 10 años con María Jimena Pereyra. ¿Quién dio el primer paso para ese reencuentro?

—Veníamos hace rato hablando, pero de trabajo. La verdad es que yo estaba esperando un momento exacto para acercarnos y la que nos juntó fue su esposa, Tania. Ella me hizo un llamado y me dijo que la Jime estaba un poco triste, que a ella le gustaría que me acercara a ella. Yo no lo pensé, me fui para su casa en Curacaví y pasamos un día hermoso, conocí a Teo, que es su hijo y fue muy bonito la verdad, muy genuino, más que para las redes. Nosotras nos sacamos una foto porque tuvimos muchas ganas de hacerlo y porque la gente es parte de esa amistad y también de esa desunión. Ellos supieron cuando quedó la embarrada a nivel mediático, porque la gente empezó a inventar ochocientas cosas que no eran. Y fue muy bonito el reencuentro, porque fue como que no hubiesen pasado los años. Entonces creo que llegué en un momento muy bonito a su vida y ella también al mío.

—Por lo que has contado, el reencuentro con María Jimena Pereyra fue muy especial para ustedes ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por una experiencia similar de haberse distanciado de una amistad cercana?

—Más que un consejo, yo creo que tiene que haber ganas de reconciliarte. No hay que hacerlo por obligación o porque alguien te dijo. Yo soy súper de corazón, yo estaba esperando que llegara ese momento, ya estábamos dando pasos, ya habíamos hablado, pero no tan cercano. Pero más que un consejo es abrir el corazón, estar dispuesto a que también te puedan decir: “Sabes que, estoy ni ahí con reconciliarme contigo”. Estar dispuesto a todo.