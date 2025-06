“Soy infértil y soy mamá”: María Jimena Pereyra conmovió corazones con su lucha por formar familia - Chilevisión

A través de Instagram, la cantante habló del proceso que enfrentó junto a su esposa, Tania García, antes del nacimiento de su hijo Teo.

En el marco del Mes de la Fertilidad, María Jimena Pereyra compartió un sentido mensaje sobre la lucha para convertirse en madre.

"Soy mujer, soy infértil y soy mamá. Soy mamá de un niño de un año, la fertilidad no me define", partió diciendo la cantante en un video publicado a través de Instagram.

En el mismo registro, mencionó que "con mi pareja, Tania, tenemos una familia homoparental, hicimos tratamiento durante mucho tiempo, 7 años, donde partimos sabiendo nada, cero".

"A través de diferentes clínicas, de muchos profesionales y también de una red de apoyo de gente que estaba pasando por lo mismo, descubrimos distintos tratamientos hasta llegar al que nosotras necesitábamos", agregó.

La artista describió este proceso como un "sube y baja" de emociones, por lo que recalcó la importancia de solicitar apoyo de profesionales. Finalmente, invitó a seguir la página Poderfertilidad.cl.

La publicación de María Jimena conmovió a sus seguidoras, quienes compartieron experiencias similares a ella. "Me llenaron de esperanza", "gracias por compartir esto" y "las dos fueron muy fuertes", fueron algunos comentarios.

La lucha de María Jimena Pereyra por ser madre

Luego de varios intentos, la ganadora de Rojo y su esposa, Tania García, se convirtieron en madres del pequeño Teodoro, quien en abril pasado cumplió su primer año de vida.

En una reciente entrevista a la pareja en Revista Sarah, García indicó que "fueron siete años, de los cuales se hicieron 13 intentos y yo no quedaba embarazada sin ningún diagnóstico que me dijera: Definitivamente, no puedes o sí puedes. Y si me lo hubieran dicho, perfecto, lo asumo. Pero no había una respuesta ante eso".

En esa misma línea, la kinesióloga destacó que "con muchas mujeres hablo de esto, de nuestro intento, de lo difícil que es, sin importar si eres hetero, bi, sola, mamá, soltera... Sin saber qué hay detrás, solamente desde cómo nos sentimos como mamás en este proceso que es súper duro".