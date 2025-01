Esposa de María Jimena Pereyra recibió insultos homofóbicos tras compartir foto con su hijo - Chilevisión

Tania García publicó una fotografía amamantando a su hijo, Teodoro y fue criticada e insultada por criar al bebé junto a María Jimena Pereyra.

Tania García, la esposa de María Jimena Pereyra, expuso en redes sociales a una serie de usuarios que la insultaron y criticaron por criar a su bebé, Teodoro, junto a la cantante.

La mujer publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece amamantando a su pequeño retoño y señaló: "Lo más bello de la vida. Amarte es poco, Teodoro".

"No puedo creer que aún tengamos que leer este tipo de comentarios"

En esa misma línea, agregó: "Mamá siempre estará para vos, nada en la vida podrá separarme de ti, hijo, estaré siempre para cuando necesites de mí, nunca dejaré de decirte que te amo con locura".

Sin embargo, García recibió comentarios con insultos y cuestionamientos a su rol como madre, su relación con María Jimena Pereyra y otros relacionados a la lactancia.

Al respecto, García contestó: "No puedo creer que aún tengamos que leer este tipo de comentarios", y recibió una respuesta de otra usuaria que escribió: "Tienes que respetar el pensamiento de los demás, yo no te juzgo, pero no comparto que dos hombres o dos mujeres críen hijos, pues Dios dejó hombre y mujer para procrear, y eso".

Finalmente, Tania contestó: "Créeme que soy una persona súper respetuosa, jamás le falté el respeto a nadie, ni mucho menos opiné de la vida de los demás", y cerró el tema.

