Pato Torres admitió haber mentido en app de citas: Este es el dato falseado por el actor - Chilevisión

El actor admitió considerarse una persona vanidosa, y es que incluso dijo que usa un chip de testosterona en su vida diaria.

El actor Patricio Torres confesó recientemente que tras separarse, incursionó por apps de citas, sin embargo, terminó dejándolas atrás por un particular motivo: los engaños que se producen.

Sobre la misma, el también comediante reveló cuál es su estado sentimental actual y si es que había conocido a alguien por Tinder que hoy estuviera en su vida.

Pato Torres revela su paso por Tinder y por qué lo dejó

En conversación con Felipe Vidal, durante el programa Hay que decirlo, Patricio confirmó ser una persona vanidosa, al punto en que hacía canjes con empresas de cuidado personal, entre ellas, un lugar en que se coloca un chip de testosterona para mantenerse activo.

Sin embargo, esta confianza en sí mismo le jugó una mala pasada en su rumbo por Tinder, aplicación en la cual asumió que mintió al crearse un perfil.

"Me metí a Tinder, lo tuve en un minuto, pero no me resultó porque no me gustó. Es tan mentiroso el Tinder, creo yo", partió comentando, para luego agregar: "Yo partí mintiendo. Yo puse una foto donde hasta yo me gusté. (…) Puse mi primer nombre (Waldo) y puse que tengo 55 años".

Pese a estos datos modificados, confesó que fue reconocido por algunas mujeres, las que se le insinuaron directamente para encuentros sexuales, a lo que jamás accedió.

Respecto a su vida amorosa actual, el actor confirmó que hoy en día se encuentra "ompletamente solo".