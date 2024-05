“Era demasiado”: Berta Lasala relató desilusionante experiencia con “Tinder internacional” - Chilevisión

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, la actriz Berta Lasala contará su experiencia en la app de citas con hombres europeos.

La actriz Berta Lasala será una de las invitadas del nuevo capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde contará su experiencia con "Tinder internacional" y por qué no volverá usar esta aplicación.

En conversación con Julio César Rodríguez, Lasala relató que un día estaba en un bar junto a una amiga, quien le sugirió "buscar un pinche" en la famosa app de citas.

"Cómo me voy a buscar un pinche por Tinder, todos me conocen en Chile. Imagínate van a llegar a gallos interesados o gente que me de miedo", fue la primera impresión de la ex participante de Top Chef VIP.

Berta Lasala y su experiencia en Tinder

Debido a su fama en Chile, su amiga le sugirió pagar un plan para chatear con gente de cualquier parte del mundo.

"Le paso la tarjeta a mi amiga, me empieza a hacer un Tinder en Cataluña y yo digo 'ay qué entretenido', porque esta gente debe ser más moderna y no machista", relató la actriz.

Sin embargo, indicó que "otra amiga está al lado y dice que son súper machistas los catalanes, sal de ahí". Luego intentó con hombres de Holanda, donde incluso enfrentó la barrera idiomática gracias a un traductor.

"Era demasiado, pero me di cuenta cómo eran. Por ejemplo, el holandés es práctico, esta gente es muy buena para mí. Me fui a Italia, ahí tengo lo mío, llegar ahí donde mi patria y esos sí son chamullentos", señaló.

"Como ya había pagado el mes, yo no me salgo nica. Al otro día en la mañana vi que pagué $22.000 por esta cuestión, no, saqué la tarjeta y dije que se acabó Tinder para mí. No es lo mío, no me gusta, creo que me va mejor en vivo y en directo”, concluyó.

Además de Berta Lasala, el nuevo capítulo de Podemos Hablar contará con la presencia de Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo y Miguel Acuña. Este viernes 3 de mayo a partir de las 22:30 horas.