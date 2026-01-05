Carmen Gloria Arroyo reveló 4 famosos que dejó fuera de su matrimonio: Confesó que se arrepiente - Chilevisión

En conversación con Podemos Hablar, la abogada confesó que algunos rostros del espectáculo fueron marginados por un criterio especial.

Carmen Gloria Arroyo reveló a los cuatro famosos que se arrepiente de haber dejado fuera de su matrimonio con Bernardo Borgeat.

En agosto de 2025, la abogada se casó con el empresario argentino tras 12 años de relación. La cita incluyó una gran fiesta a la que asistieron varias figuras del espectáculo.

Sin embargo, en conversación con Diana Bolocco en Podemos Hablar, Arroyo confesó que hubo algunos rostros que fueron marginados por una sencilla razón.

Los famosos que quedaron fuera del matrimonio

"Cuando hicimos la lista nos costó harto, porque hubo gente que nos arrepentimos de haber dejado fuera", sinceró la animadora de TV.

Al respecto, aseguró que junto a Bernardo acordaron ciertos criterios para armar la lista: "Quién ha estado en nuestra casa, los fines de semana carreteando, de nuestro círculo más cercano y la familia, obviamente", enumeró.

Ante esto, Diana le preguntó directamente: "¿Te arrepentiste de haberme dejado fuera a mí, que me dijiste que me ibas a invitar? Tengo imágenes, hubo una promesa incumplida", lanzó en tono de broma.

Arroya aseguró que la tenía considerada, pero no entró en la selección final. "Hubo personas que conversamos (con Bernardo) hasta el último minuto", señaló.

"Dos amigos de Bernardo, que nos complicaba porque viven fuera de Chile, que es María Alberó, compañera por muchos años de Bernardo en el modelaje y amiga muy cercana", reveló Carmen Gloria.

Respecto a la esposa de Iván Zamorano, pensó que si le llegaba la invitación, "iba a ser latero porque envías regalo y si vas, te saldrá un ojo de la cara, entre pasajes y estadía... un cacho".

"Y el otro es (Giancarlo) Petaccia, muy amigo de Bernardo. Ellos dos decidimos dejarlos fuera (...) Y los dos de acá son Martín (Cárcamo) y tú (Diana Bolocco)", sinceró la abogada.

Revisa la entrevista acá: