“Lloró toda la ceremonia”: Revelan íntimos detalles del matrimonio de Carmen Gloria Arroyo - Chilevisión

17/08/2025 14:43

“Lloró toda la ceremonia”: Revelan íntimos detalles del matrimonio de Carmen Gloria Arroyo

"Los amigos decían que Bernardo parecía más novia que yo", bromeó Carmen Gloria, quien se casó con Bernardo tras 12 años de relación en un evento que contó con casi 180 invitados.

Publicado por CHV Noticias

Tras 12 años de relación, Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat contrajeron matrimonio este sábado en una íntima celebración que incluyó una serie de ritos representativos de la historia familiar de ambos.

El exmodelo no pudo contener la emoción y rompió en llanto al ver a Carmen Gloria entrar al altar. Según mencionaron los presentes, la sensibilidad de Borgeat se mantuvo durante toda la jornada.

¿Qué dijo Bernardo Borgeat?

"Alguna lagrimita me sacó. Seguro va a salir algún video llorando. Fueron lágrimas de alegría, también las lágrimas, cuando uno está muy contento, afloran. Así que ese fue el motivo, por supuesto", señaló Bernardo en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó que cuando vio a Carmen Gloria entrar al lugar "Lo primero que sentí fue esa lágrima que se me caía otra vez. Era como un sueño que se estaba cumpliendo. Aparte el lugar, todo tan lindo. Tanto que han trabajado para dejar todo precioso. Estoy contento, alegre, feliz, con muchas ganas de seguir disfrutando".

Por su parte, Carmen Gloria bromeó: "Lloró toda la ceremonia, lloró más que yo. Estuvimos muy nerviosos los dos aunque los amigos decían que Bernardo parecía más novia que yo".

Arroyo y Borgeat dieron el "sí" en la Casona Laguna Chicureo, donde llegaron cerca de 180 invitados del círculo cercano, entre ellas Tonka Tomicic, quien incluso ayudó a la novia a prepararse para el evento.

