Carmen Gloria Arroyo reveló ser víctima de reiterado acoso en Podemos Hablar: “Mientras iba manejando...” - Chilevisión

La abogada confesó que el sujeto, a quien denunció, también tuvo las mismas conductas con al menos una decena de personajes públicos entre los que se encuentran políticos y figuras de televisión.

Carmen Gloria Arroyo reveló que se encuentra atravesando un complejo proceso legal a raíz de un hombre que la acosa, enviándole mensajes de todo tipo, incluyendo amenazas de muerte.

La abogada estará presente este viernes a las 22:30 horas en Podemos Hablar, donde también se referirá a su relación con Bernardo Borget y hará un repaso por su trayectoria televisiva.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El acosador de Carmen Gloria Arroyo

En conversación con Julio César Rodríguez, Arroyo confesó que no es la primera vez que se enfrenta a situaciones de acoso y aseguró: "Yo lo trato de mirar... bueno, gajes del oficio".

En esa misma línea, explicó que en esta ocasión el sujeto también habría tenido las mismas conductas con una serie de personajes públicos, entre los que se encuentran políticos y figuras de televisión.

VER MÁS SOBRE PODEMOS HABLAR

"Esta es una querella en tramitación, tengo audiencia ahora el 7 de julio. (...) Fue mucho más duro. Pasaba por etapas, donde me enviaba todo su amor, su cariño y admiración, después por etapas donde se volvía muy sexual, todos los mensajes, y una tercera etapa en la que me odiaba y me descuartizaba y me repartía por todo Santiago", confesó Carmen Gloria Arroyo.

Además, Arroyo aseguró: "Fue bien duro porque aunque uno sepa que o uno diga: 'La mayor probabilidad es que sea un loco'. Igual uno dice: '¿Y si no lo es? ¿Y si termina haciéndome algo?' Entonces a mí me pasaba, mientras iba manejando, que empezaba a mirar".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Finalmente, Carmen Gloria reveló que "el intervenía mi celular, bloqueaba mi celular cuando quería, volvía y lo habilitaba y me enviaba mensajes de texto y de distintos teléfonos y eran todos teléfonos fuera de Chile. Así lo hizo también con otras personas entre ellas (Ítalo) Franzani, Marco Enríquez-Ominami, el director de la PDI y hay varias personas más".

Revisa la publicación de Instagram: