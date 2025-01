FOTO | Carmen Gloria Arroyo mostró su anillo de compromiso en los Copihue de Oro - Chilevisión

La abogada se comprometió este lunes con Bernardo Borgeat luego de 12 años de relación.

Carmen Gloria Arroyo sorprendió a todos al mostrar su anillo de compromiso en los Copihue de Oro.

La abogada anunció el pasado lunes su compromiso con Bernardo Borgeat, luego de 12 años juntos.

La presentadora de televisión mostró la pieza de joyería en la "Mani Cam" de los premios, momento en que Eugenia Lemos le preguntó qué sentía cuando veía el anillo.

"Lo encuentro increíble, me vuelvo a emocionar", respondió la jueza. "Tiene super buen gusto, aunque fue asesorado por un amigo mío", agregó.

"A mí me encanta, porque es tradicional, es clásico y me encanta porque me lo dio él", finalizó Carmen Gloria.

Mira la foto a continuación: