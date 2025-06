“Así está hoy”: Emilia Dides mostró heridas de grave accidente automovilístico que sufrió hace 2 años - Chilevisión

La reina de belleza enseñó el estado de sus cicatrices y reflexionó sobre cómo cambió su vida el grave choque del vehículo en el que se transportaba junto a su tía y una prima.

Emilia Dides compartió imágenes de las secuelas que le dejó un grave accidente automovilístico que sufrió en la Ruta 78 dos años atrás.

Según compartió en sus historias de Instagram, ella iba de copiloto en el vehículo y sufrió lesiones en su cuero cabelludo y en su mano, dejando secuelas que permanecen hasta el día de hoy.

"Tengo una cicatriz en la mano que no se borra. Antes la escondía. Hoy la miro con gratitud. Es parte de mi historia. Me recuerda que estuve ahí, que resistí, que sané”, reflexionó la modelo.

MÁS SOBRE EMILIA DIDES

Las consecuencias del accidente

La Miss Universo compartió una serie de imágenes de las consecuencias del accidente, entre ellas el corte en su mano, las heridas en su cabeza provocadas por los vidrios que se quebraron y cómo quedó el vehículo.

De igual manera, enseñó el estado de su cicatriz en la actualidad.

El accidente de Emilia Dides

Según reveló con anterioridad, la reina de belleza iba en el auto con su tía manejando y su prima en el asiento de atrás, cuando, en un intento por esquivar un objeto en la vía, el vehículo chocó contra una barrera de contención.

"Hace dos años creí que todo se rompía. El dolor, el miedo, el impacto, pensé que ese momento me iba a marcar para siempre, y lo hizo…", relató en sus historias.

"Lo que antes sentí como un castigo, hoy lo veo como una oportunidad de cambiar, de crecer, de empezar. Y aunque no olvido lo que pasó, ya no duele igual. Porque aprendí a mirar mi herida como parte de mi camino. Y hoy, esa cicatriz en mi mano es una prueba de que estoy más que viva que nunca", agregó.

“Hace un tiempo, en una campaña me pidieron esconderla y no accedí. Me costó mucho tiempo mirar esta cicatriz sin dolor y aceptarlo fue un proceso largo, hoy es mi historia”, sentenció.