¿En problemas legales? Lanzan dura acusación contra Emilia Dides tras paso por Miss Universo - Chilevisión

Marion de Giorgis, directora nacional del certamen de belleza Miss Grand Chile, acusó que la modelo "aún se encuentra legalmente vinculada a nuestra organización".

Una compleja acusación enfrenta Emilia Dides, quien hace unos días anunció públicamente que, al menos en el corto plazo, no participará en nuevos concursos de belleza tras su paso por Miss Universo.

Estas declaraciones llevaron a Marion de Giorgis, directora nacional del certamen de belleza Miss Grand Chile, a alzar la voz y a advertir que la modelo estaría incumpliendo un contrato.

“Debo informar que, por razones ajenas a nuestra voluntad, y a raíz de una decisión unilateral por parte de la candidata inicialmente anunciada, Chile no será representado por ella en el certamen internacional de este año”, denunció en Instagram.

En ese sentido, explicó que "existe un contrato vigente firmado en febrero del presente año, en el que ambas partes establecieron claramente sus compromisos". "

"Emilia Dides aceptó ser oficialmente designada como Miss Grand Chile 2025. No hemos recibido comunicación formal alguna que notifique una renuncia ni su intención de poner fin al acuerdo”, puntualizó.

“Por lo tanto, Emilia Dides aún se encuentra legalmente vinculada a nuestra organización, lo que hace aún más grave su reciente decisión, tanto por el incumplimiento contractual, como por la forma en que ha sido comunicada públicamente", complemento.

Emilia Dides y su decisión de no participar en concursos

Cabe recordar que fue el fin de semana pasado cuando Dides dio a conocer su decisión de no incursionar nuevamente en este tipo de certámenes.

“No querría este año, la verdad”, declaró en Radio Bío Bío. “Lo tuve en mi cabeza eventualmente, pero cosas que van pasando con la vida, con los tiempos que a veces no cuadran y no funciona no más", agregó.