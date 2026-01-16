“A él no le gustaba romantizar...”: Freddy Pérez rompió el silencio y aclaró relación con Andrés Caniulef - Chilevisión

Freddy explicó que no había una relación con un título definido, pero valoraban el cariño y el apoyo mutuo. Incluso con planes a futuro.
Durante la tarde de este jueves, Freddy Pérez rompió el silencio y aclaró su relación con Andrés Caniulef tras la ola de rumores y críticas en su contra por un posteo de Instagram donde se despide del periodista.
En el escrito, Freddy señala que Andrés murió el día de su aniversario número cuatro, así como también mencionó planes de matrimonio. Horas más tarde, se reviralizó una entrevista de hace un año, donde Caniulef asegura que está soltero.
Al respecto, Pérez se presentó en el programa No Es lo Mismo, donde detalló: "Lo que vivimos Andrés y yo fue de nosotros (...) Andrés era mi único apoyo y expresarle palabras bonitas es la mejor manera de honrarlo".
En esa misma línea, agregó: "No estábamos juntos con un título en este momento. Eso es muy importante decirlo. ¿Qué aprendí yo gracias a Andrés? Que uno no debe romantizar una relación, que uno debe vivir el día a día y agradecer a esa persona que está contigo en las buenas, en las malas y que te hace feliz. Para mí él era mi compañero de vida".
A Freddy se le preguntó directamente si ese viernes 9 de enero estaba celebrando su aniversario con Andrés y él contestó: "En parte sí, en parte no, porque él llegó de sorpresa".
En medio de una conversación casual, Pérez le mencionó a Caniulef que ese día se cumplían cuatro años desde que se habían conocido: "Nosotros nunca hablamos de una fecha exacta. A él no le gustaba romantizar esas fechas", detalló más tarde.
Según confirmó Titi García-Huidobro, Andrés murió mientras se encontraba con Freddy. En ese aspecto, el hombre se sinceró y reveló: "Yo siento que él sí me venía como preparando desde hace cierto tiempo, porque él sí me decía: 'conoce gente'".
"No sé si sentía que él se iba a ir", comentó y en esa misma línea, añadió: "Fue una relación de cariño, una relación donde ambos nos agradecimos el apoyo, donde sí hablamos de cosas a futuro".
Finalmente, Freddy explicó que Andrés era una persona vital, llena de energía, que amaba hacer múltiples cosas a diario. En ese sentido, el periodista le habría mencionado: "¿Cómo vas a hacer para aguantar esta energía cuando tengas 80 años?", como un ejemplo de su proyección a futuro.