“Te amaré por siempre”: Pareja de Andrés Caniulef publicó emotivo mensaje de despedida - Chilevisión

El periodista y productor de eventos, entregó detalles inéditos de su historia de amor y expuso que el deceso de Caniulef se produjo el mismo día que cumplían cuatro años de relación.

Este miércoles se dio a conocer el emotivo mensaje de despedida de Freddy Pérez, pareja del fallecido periodista Andrés Caniulef.

Pérez reveló inéditos detalles sobre la historia de amor de ambos, así como también expuso que la muerte de Caniulef, se produjo el día en que ambos cumplían cuatro años de relación.

La despedida de la pareja de Andrés Caniulef

"Esta foto es muy especial, es nuestra primera foto. Fue tomada el 09 de enero de 2022 después que tu asistente (tú mismo) me envió un mensaje que decía: 'Don Andrés dice que lo va a pasar a buscar para comer'", comenzó diciendo.

En esa misma línea, agregó: "Lo que no esperábamos era esa conexión tan grande que hubo desde el principio, con chistes cargados de humor negro y un contrapunteo sabroso. Tú, 'el famoso', bromeabas con decirme que yo solo te buscaba por tu fama. Yo, cosa que no esperabas, repliqué diciendo que 'solo te buscaba por los papeles'".

Esto, debido a que Freddy Pérez es de nacionalidad venezolana y al igual que Andrés Caniulef, se dedica al periodismo, pero también a la producción de eventos: "Comentarios graciosos que llegaron de alegría de nuestra relación", recalcó.

"Sin mucha prisa, fuimos atesorando momentos hermosos, aprendimos a amarnos pese a lo complejos que éramos ambos. Me enseñaste tanto, me quisiste tanto, que constantemente te preguntabas cómo seríamos cuando tuviésemos 80 años", reveló.

En esta unión también hubo proyecciones y planes a futuro: "Te quise tanto, que el día que hablamos de casarnos sonreíste y tus ojos se iluminaron. Nunca voy a olvidar esa hermosa mirada", detalló.

"Este 9 de enero, exactamente en nuestro cuarto aniversario, nuestros planes y sueños se transforman. Ya no estaremos juntos físicamente, pero te llevaré siempre en mi corazón y en él sentiré ese amor tan grande que me demostraste hasta el último instante", comentó Pérez.

Freddy Pérez aseguró que se volverían a encontrar y luego señaló: "Y te voy a volver a hacer muchas arepas. Mi gordo, gracias por llenar mi vida de alegría, gracias por tanto. Te amaré por siempre".



Aunque la publicación es del pasado 9 de enero, se viralizó durante la tarde de este miércoles, dado que Freddy mantiene un perfil más reservado en redes sociales.

Revisa la publicación de Instagram: