“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte - Chilevisión

14/01/2026 11:57

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

Publicado por CHV Noticias

Un doloroso retorno tuvieron los compañeros de Andrés Caniulef al programa televisivo donde el fallecido periodista se desempeñaba como conductor.

No es lo mismo de Tevex inició sus transmisiones con imágenes de Caniulef en blanco y negro, seguida con la aparición en cámara de Titi García-Huidobro, quien no pudo contener las lágrimas.

Comenzar este programa no es fácil, creo que es una de las cosas más difíciles que he hecho. Volver a este estudio para todos nosotros es muy complicado”, afirmó totalmente quebrada.

La actriz indicó que "el viernes nos llegaron los rumores de que algo le había pasado a Andrés y que horas más tarde nos confirman que, efectivamente, ya no estaba en este mundo".

"Han sido días tan difíciles que ustedes no se pueden imaginar", reconoció Titi, quien tildó al fallecido periodista como "un compañero perfecto" y "una persona como pocas se encuentran en este medio".

Compañeros de Andrés Caniulef lloran su partida

García-Huidobro aclaró que el programa continuará a pesar de la ausencia de Caniulef y dio el pase a sus compañeros de panel, Martín González y Maxi Fuentes, para dedicar unas palabras.

En el caso de Fuentes, se mostró visiblemente emocionado. “De verdad me cuesta mucho, ojalá que me puedan entender. Discúlpenme”, señaló, siendo contenido por Martín y Titi.

"Llegar al camarín y no ver a Andrés, que llevaba todos los días y estaba pendiente de nosotros (...) Él estaba muy contento de estar con nosotros y con todo el equipo", destacó el panelista.

"Ojalá los colegas tengan piedad de nosotros y piensen que estamos haciendo un show, porque no lo es", agregó entre lágrimas.

14/01/2026

