“Tienes algo en tu corazón”: Titi García-Huidobro reveló que Andrés Caniulef vivió complejo episodio días antes de morir - Chilevisión

12/01/2026 15:32

“Tienes algo en tu corazón”: Titi García-Huidobro reveló que Andrés Caniulef vivió complejo episodio días antes de morir

La actriz y panelista le advirtió a Andrés que tenía que visitar a un médico porque lo que le había ocurrido no era normal.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo en el último capítulo de Primer Plano, Titi García-Huidobro reveló un particular episodio que vivió Andrés Caniulef días antes de morir.

El periodista de espectáculos murió a raíz de un paro cardiorespiratorio durante la noche del pasado viernes 9 de enero y su funeral será este lunes a las 16:00 horas.

¿Qué dijo Titi García-Huidobro?

"Dos semanas atrás me comentó que en un momento andando en auto, había tenido unas lucecitas en los ojos y que le había dado una presión en el pecho", reveló García-Huidobro.

En esa misma línea, le advirtió: "Yo le dije: 'Andrés, eso es muy peligroso. Estamos hablando de que, o tienes la presión alta, o tienes algo en tu corazón y tienes que ir a vértelo', y me dijo: 'Sí, voy, voy'".

La actriz era compañera de trabajo del periodista, a quien definió como "un compañero maravilloso. Si bien trabajé poco con él, pocos meses, llegó al programa en septiembre de 2025, entablamos una amistad, como si a esta persona la conociera toda la vida".

"Un gallo supergeneroso con sus compañeros; habíamos hecho un equipo maravilloso. Nos ha tocado el alma, fue muy sorpresivo lo que pasó", se sinceró García Huidobro..

Finalmente, la actriz abordó qué pasará ahora con el programa No Es Lo Mismo, que era conducido por Caniulef: "Estaba tan inmerso en volver a la tele, en estar en su pega, en hacer un podcast. Sí, bueno, no sé qué vamos a hacer ahora, pero teníamos proyectos de estar en el Festival como programa, haciendo muchos eventos con Maxi Fuentes".

Revive el capítulo de Primer Plano:

