Buscan a motociclista: Las pistas del tercer involucrado en la muerte de joven en mall de La Florida - Chilevisión

En investigación continúa el fatal incidente que dejó a un joven de 27 años fallecido tras ser reducido por guardias al interior del Mall Plaza Vespucio en La Florida.

Según se conoce, el hombre habría sufrido un ataque de esquizofrenia a raíz de un ruido que se provocó al interior de la sucursal bancaria en la que se encontraba junto a su madre.

En medio del confuso altercado, guardias del recinto intentaron reducirlo y este finalmente falleció.

Recientemente, Fiscalía dio a conocer que existió un tercer involucrado, que no pertenecería a la seguridad del mall y que habría agredido a la víctima.

Buscan a sujeto que agredió a joven en mall

Al momento del altercado, los guardias de seguridad tuvieron complicaciones para contener al joven debido a su gran envergadura.

En medio del forcejeo, un motociclista que aún no ha sido identificado y que, según testigos, iba vestido completamente de negro, agredió con su casco de motocicleta al víctima.

Tras el supuesto golpe, el joven perdió la conciencia y falleció.

El sujeto, quien no fue sindicado como un trabajador del centro comercial, está siendo buscado intensamente por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.