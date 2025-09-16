Buscan a motociclista: Las pistas del tercer involucrado en la muerte de joven en mall de La Florida - Chilevisión

Tras el confuso incidente que dio muerte al joven de 27 años, la Fiscalía reveló que está en búsqueda de un sujeto que habría agredido a la víctima.
En investigación continúa el fatal incidente que dejó a un joven de 27 años fallecido tras ser reducido por guardias al interior del Mall Plaza Vespucio en La Florida.
Según se conoce, el hombre habría sufrido un ataque de esquizofrenia a raíz de un ruido que se provocó al interior de la sucursal bancaria en la que se encontraba junto a su madre.
En medio del confuso altercado, guardias del recinto intentaron reducirlo y este finalmente falleció.
Recientemente, Fiscalía dio a conocer que existió un tercer involucrado, que no pertenecería a la seguridad del mall y que habría agredido a la víctima.
Al momento del altercado, los guardias de seguridad tuvieron complicaciones para contener al joven debido a su gran envergadura.
En medio del forcejeo, un motociclista que aún no ha sido identificado y que, según testigos, iba vestido completamente de negro, agredió con su casco de motocicleta al víctima.
Tras el supuesto golpe, el joven perdió la conciencia y falleció.
El sujeto, quien no fue sindicado como un trabajador del centro comercial, está siendo buscado intensamente por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.