 Hombre murió en mall de La Florida tras ser golpeado por guardias: Esto es lo que se sabe - Chilevisión
Minuto a minuto
"Ok jefa, ahora voy": Los últimos mensajes de trabajador que recibió $165 millones por error y se los quedó “Lo pescaron entre ocho”: Habla mamá de joven fallecido en Plaza Vespucio tras incidente con guardias ¿Incumplió su medida cautelar? El motivo por el que Luis Hermosilla arriesga volver a Capitán Yáber EXCLUSIVO | Así fue la ruta de escape de los imputados por crimen de ingeniero en su parcela en Curacaví Ximena Rincón no será candidata: Tricel acepta reclamo y rechaza candidatura a senadora
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/09/2025 18:13

Hombre murió en mall de La Florida tras ser golpeado por guardias: Esto es lo que se sabe

El hecho, que aún se encuentra en investigación, se registró la tarde de este lunes al interior del Mall Plaza Vespucio. Desde en centro comercial aseguraron que "de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

Publicado por CHV Noticias

Un hombre murió al interior del Mall Plaza Vespucio de La Florida tras ser golpeado por guardias del recinto, de acuerdo a información que aún está en investigación.

Según antecedentes conocidos hasta el momento, el hecho habría ocurrido luego de que el individuo fuera apuntado por los funcionarios de seguridad del lugar como un presunto delincuente.

En ese contexto, habría sido golpeado en repetidas ocasiones, sufriendo un traumatismo encéfalo craneano. Aunque aún se busca esclarecer cómo fue el orden de los sucesos.

Ante la gravedad de sus heridas, habría recibido asistencia médica de personal del SAMU, sin embargo, no logró ser reanimado y falleció en el lugar. El caso quedó a manos de la investigación de la Policía de Investigaciones (PDI).

La declaración de Mall Plaza

Desde la administración del centro comercial emitieron un comunicado en el que señalan que "se prestó apoyo ante una situación de violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

"Descartamos que el personal de seguridad de Mallplaza haya actuado fuera de los protocolos autorizados", añadieron desde el recinto.

"El procedimiento se encuentra siendo investigado por las entidades correspondientes, con plena colaboración de Mallplaza y apoyado por el sistema de monitoreo centralizado con el que cuentan todos nuestros centros comerciales".

Finalmente, señalaron que "el equipo de clientes del centro comercial está prestando apoyo a los familiares de la persona fallecida, así como contención a los testigos del hecho", cerró el documento".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo Fiestas Patrias en sector público: Cuánto es el monto y cuándo lo pagan

Lo último

Lo más visto

Hombre murió en mall de La Florida tras ser golpeado por guardias: Esto es lo que se sabe

El hecho, que aún se encuentra en investigación, se registró la tarde de este lunes al interior del Mall Plaza Vespucio. Desde en centro comercial aseguraron que "de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

15/09/2025

Tragedia en La Parva: Confirman muerte de joven atleta italiano tras accidente en centro de ski chileno

El seleccionado nacional Matteo Franzoso sufrió un accidente el pasado 13 de septiembre que lo dejó en un coma farmacológico. Esta jornada, su fisioterapeuta confirmó su deceso.

15/09/2025

Lo arrastró el mar: Habla padre de adolescente de 14 años perdido en playa Las Torpederas

El menor de edad desapareció la tarde del sábado mientras se lanzaba piqueros junto a sus amigos en la playa de la ciudad de Valparaíso.

15/09/2025

Además del Tesla: Chino Ríos sorprendió con especial regalo de cumpleaños a su hija mayor

El extenista no se quedó atrás luego de que su expareja, Paula Pavic le diera un lujoso auto a su hija como obsequio de cumpleaños.

15/09/2025