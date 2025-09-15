Hombre murió en mall de La Florida tras ser golpeado por guardias: Esto es lo que se sabe - Chilevisión

El hecho, que aún se encuentra en investigación, se registró la tarde de este lunes al interior del Mall Plaza Vespucio. Desde en centro comercial aseguraron que "de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

Un hombre murió al interior del Mall Plaza Vespucio de La Florida tras ser golpeado por guardias del recinto, de acuerdo a información que aún está en investigación.

Según antecedentes conocidos hasta el momento, el hecho habría ocurrido luego de que el individuo fuera apuntado por los funcionarios de seguridad del lugar como un presunto delincuente.

En ese contexto, habría sido golpeado en repetidas ocasiones, sufriendo un traumatismo encéfalo craneano. Aunque aún se busca esclarecer cómo fue el orden de los sucesos.

Ante la gravedad de sus heridas, habría recibido asistencia médica de personal del SAMU, sin embargo, no logró ser reanimado y falleció en el lugar. El caso quedó a manos de la investigación de la Policía de Investigaciones (PDI).

La declaración de Mall Plaza

Desde la administración del centro comercial emitieron un comunicado en el que señalan que "se prestó apoyo ante una situación de violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza".

"Descartamos que el personal de seguridad de Mallplaza haya actuado fuera de los protocolos autorizados", añadieron desde el recinto.

"El procedimiento se encuentra siendo investigado por las entidades correspondientes, con plena colaboración de Mallplaza y apoyado por el sistema de monitoreo centralizado con el que cuentan todos nuestros centros comerciales".

Finalmente, señalaron que "el equipo de clientes del centro comercial está prestando apoyo a los familiares de la persona fallecida, así como contención a los testigos del hecho", cerró el documento".