 Rechazan acusación constitucional contra el exministro de energía Diego Pardow - Chilevisión
Minuto a minuto
Amigo de piloto fallecido que usó sus tarjetas quedó con firma mensual y arraigo “Él tiró la micro para matar”: Familia pide justicia por fatal atropello de un bus Red en medio de conflicto vial De proyecto educativo a establo abandonado: Caballos corrían en plena plaza y calles de Quilicura “En cualquier momento la veo por ahí sola”: Hombre denunciado por acoso a menor está prófugo y sigue amenazando Impacto en Casablanca: PDI y fiscalía ECOH investigan desaparición de cuatro extranjeros en pocos días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
25/11/2025 18:13

Rechazan acusación constitucional contra el exministro de energía Diego Pardow

Este martes, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de energía Diego Pardow, a quien se buscaba responsabilizar por el alza y mal cobro en las cuentas de la luz. 

Este martes, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de energía Diego Pardow por la alza y mal cobro en las cuentas de la luz. 

Para que la AC se aceptara se necesitaban 25 votos, sin embargo, en el primer capítulo del libelo solo recibió 17. Mientras que en el segundo tampoco llegó a la cifra requerida tras obtener 21. 

La acusación constitucional llegó al Senado tras ser aprobada hace algunos días en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Comenzó este martes! Revisa cómo postular acá a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico

Lo último

Lo más visto

“Papi, ¿dónde vienes?”: Padre reveló el último audio de su hija que murió atropellada en Quilicura

La tragedia ocurrió el sábado pasado en calle Intendente Saavedra y, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad, el motorista responsable del siniestro vial conducía a exceso de velocidad.

25/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“¿Estás esperando...?”: La emotiva reacción de Emeterio Ureta al enterarse del embarazo de Tita

A través de TikTok, la hija del empresario publicó el momento en que le contó a su padre que está embarazada.

25/11/2025

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025
Publicidad