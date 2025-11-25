Rechazan acusación constitucional contra el exministro de energía Diego Pardow - Chilevisión

Este martes, el Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de energía Diego Pardow por la alza y mal cobro en las cuentas de la luz.

Para que la AC se aceptara se necesitaban 25 votos, sin embargo, en el primer capítulo del libelo solo recibió 17. Mientras que en el segundo tampoco llegó a la cifra requerida tras obtener 21.

La acusación constitucional llegó al Senado tras ser aprobada hace algunos días en la Cámara de Diputadas y Diputados, con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.