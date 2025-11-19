AHORA | Cámara aprueba acusación constitucional contra exministro Diego Pardow - Chilevisión

La Cámara de Diputadas y Diputadas aprobó este miércoles la acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardow por el error de cálculo en las tarifas de luz.

Por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la Sala declaró admisible el libelo contra Pardow.

Ahora, el proceso continuará en el Senado, donde será sostenida por los diputados Jaime Mulet, Sergio Bobadilla y Carla Morales.

La acusación constitucional contra Diego Pardow

La acusación, que consta de dos capítulos, apunta al exsecretario de Estado por presuntos incumplimientos constitucionales al no supervisar adecuadamente el proceso tarifario y posibles vulneraciones al principio de transparencia.

Durante la sesión del martes en la comisión revisora, Pardow se defendió asegurando que existe una deferencia hacia las decisiones técnicas que impidiría a la autoridad política intervenir en decisiones propias de un órgano especializado.

Además, planteó que la cronología descrita en la acusación es "falsa", ya que, según la exautoridad, nunca existió una autodenuncia y las reuniones con la empresa no contenían ese carácter.