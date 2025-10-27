Diputados de oposición presentan Acusación Constitucional contra exministro Diego Pardow - Chilevisión

El texto fue firmado por las bancadas de la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, Republicanos, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano (PSC).

Diputados de oposición presentaron la tarde de este lunes la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el error de cálculo en las tarifas de luz dado a conocer a mediados de este mes.

La declaración pública fue firmada por las bancadas de la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, Republicanos, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano (PSC).

Se trata de un documento que cuenta con dos capítulos infringidos y que fue firmado por 11 parlamentarios, entre ellos, Pamela Jiles, legisladora del Partido de la Gente (PDG), por lo que también contaría con el respaldo de dicha colectividad.

Qué dice la Acusación Constitucional

"El entonces titular de Energía demostró en la práctica no haber cumplido con las exigencias constitucionales y legales que regulaban su función. (...)", dice el texto, que lo acusa de ingringir el artículo 8° de la Constitución, alusivo al principio de probidad.

Asimismo, señalan que vulneró "normas legales que regulan el eficiente y eficaz ejercicio de la función pública y la transparencia de los actos del Estado".

"Por no haber ejercido como máxima autoridad encargada de velar por el correcto funcionamiento y desarrollo de la institucionalidad energética, no puede sino ser reprochado por su actitud negligente, opaca e indolente frente a cobros indebidos a los ciudadanos, de los que tuvo conocimiento", agrega.

"La responsabilidad constitucional en los hechos que sostienen este capítulo acusatorio se funda en una infracción a las normas contenidas en el artículo 8º, de la Constitución Política, en relación con los artículos 52, 53 y 62 Nº8 de la LOCBGAE, así como en los artículos 1, 2, 4 literal d) y 5 del Decreto Ley N°2.224, del Ministerio de Minería".

Esta tarde será definida la comisión revisora

La Sala de la Cámara realizará la denominada tómbola esta misma tarde, instancia donde serán definidos los cinco parlamentarios que integrarán la comisión revisora del texto.

Posteriormente, el otrora secretario de Estado tendrá 10 días para presentar una respuesta. Luego, habrá otros 6 días para que la comisión despache el informe.