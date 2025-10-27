 Diputados de oposición presentan Acusación Constitucional contra exministro Diego Pardow - Chilevisión
Minuto a minuto
Diputados de oposición presentan Acusación Constitucional contra exministro Diego Pardow Pdte. Boric arremete contra “quienes ocupan bots para hacer campaña”: “La violencia va mucho más allá” Carabinera fue atropellada en Renca en medio de control vehicular: Sujetos huían de un robo Gobierno confirma cuánto bajarán las boletas de la luz tras nuevo acuerdo con generadoras “Yo misma lo llevé a PDI”: Hermana de Krishna revela que se juntó y entregó a uno de los detenidos en crimen de la joven
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/10/2025 16:50

Diputados de oposición presentan Acusación Constitucional contra exministro Diego Pardow

El texto fue firmado por las bancadas de la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, Republicanos, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano (PSC).

Publicado por CHV Noticias

Diputados de oposición presentaron la tarde de este lunes la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el error de cálculo en las tarifas de luz dado a conocer a mediados de este mes.

La declaración pública fue firmada por las bancadas de la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, Republicanos, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano (PSC).

Se trata de un documento que cuenta con dos capítulos infringidos y que fue firmado por 11 parlamentarios, entre ellos, Pamela Jiles, legisladora del Partido de la Gente (PDG), por lo que también contaría con el respaldo de dicha colectividad.

Qué dice la Acusación Constitucional

"El entonces titular de Energía demostró en la práctica no haber cumplido con las exigencias constitucionales y legales que regulaban su función. (...)", dice el texto, que lo acusa de ingringir el artículo 8° de la Constitución, alusivo al principio de probidad.

Asimismo, señalan que vulneró "normas legales que regulan el eficiente y eficaz ejercicio de la función pública y la transparencia de los actos del Estado".

"Por no haber ejercido como máxima autoridad encargada de velar por el correcto funcionamiento y desarrollo de la institucionalidad energética, no puede sino ser reprochado por su actitud negligente, opaca e indolente frente a cobros indebidos a los ciudadanos, de los que tuvo conocimiento", agrega.

"La responsabilidad constitucional en los hechos que sostienen este capítulo acusatorio se funda en una infracción a las normas contenidas en el artículo 8º, de la Constitución Política, en relación con los artículos 52, 53 y 62 Nº8 de la LOCBGAE, así como en los artículos 1, 2, 4 literal d) y 5 del Decreto Ley N°2.224, del Ministerio de Minería".

Esta tarde será definida la comisión revisora

La Sala de la Cámara realizará la denominada tómbola esta misma tarde, instancia donde serán definidos los cinco parlamentarios que integrarán la comisión revisora del texto.

Posteriormente, el otrora secretario de Estado tendrá 10 días para presentar una respuesta. Luego, habrá otros 6 días para que la comisión despache el informe.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en octubre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

26/10/2025

"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

26/10/2025

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025