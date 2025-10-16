 "Tuve el honor de liderar...": Exministro Pardow se refiere a su salida del Gobierno tras error en las cuentas de la luz - Chilevisión
Candidatos presidenciales reaccionaron a renuncia de Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz "Tuve el honor de liderar...": Exministro Pardow se refiere a su salida del Gobierno tras error en las cuentas de la luz
16/10/2025 15:55

"Tuve el honor de liderar...": Exministro Pardow se refiere a su salida del Gobierno tras error en las cuentas de la luz

A través de redes sociales, el extitular de la cartera de energía tuvo palabras para el Presidente Gabriel Boric y para su reemplazante Álvaro García.

El Gobierno informó este jueves que ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, tras el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que expuso un error en el cálculo de las tarifas eléctricas debido a una inconsistencia metodológica.

En su reemplazo, desde La Moneda informaron que el presidente Gabriel Boric ha nombrado a Álvaro García Hurtado como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

Ya consumada la salida, Pardow se refirió al caso y tuvo palabras de agradecimiento para el Presidente Gabriel Boric señalando que "Agradezco la confianza del Presidente @GabrielBoric  y a mi equipo, a todas y todos los funcionarios públicos que llevan décadas en este lugar".

En relación a su reemplazante en el cargo, Pardow sostuvo que "mis mejores deseos para el biministro Álvaro García".

