Niña de 6 años murió tras ser atropellada por motorista que se dio a la fuga en Quilicura - Chilevisión

Una niña de 6 años murió luego de ser atropellada por un motorista que se dio a la fuga en la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió cerca de las 19 horas del sábado en la calle Intendente Saavedra, cuando la menor esperaba a su padre que venía del trabajo, como lo hacía de forma rutinaria.

Según relato de testigos, el hombre circulaba a exceso de velocidad y tras el impacto huyó inmediatamente del lugar sin prestar ayuda a la víctima.

Personal de Bomberos prestó los primeros auxilios a la niña, sin embargo se confirmó su deceso minutos después.

Familia pide ayuda para encontrar a motorista

El sujeto se dio a la fuga y de momento todavía no se sabe de su paradero, por lo que la familia de la menor pidió ayuda para encontrarlo.

Gracias a registros de las cámaras de locales cercanos se logró identificar al motorista minutos antes del fatal atropello. En el registro el hombre viste ropa de color rojo y circula en una moto de color azul.