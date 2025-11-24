 Niña de 6 años murió tras ser atropellada por motorista que se dio a la fuga en Quilicura - Chilevisión
24/11/2025 16:08

Niña de 6 años murió tras ser atropellada por motorista que se dio a la fuga en Quilicura

Según los registros que la familia ha obtenido en el lugar de los hechos, minutos antes del fatal atropello identificaron a un hombre que vestía ropa de color rojo abordo de una moto de color azul.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Una niña de 6 años murió luego de ser atropellada por un motorista que se dio a la fuga en la comuna de Quilicura

El hecho ocurrió cerca de las 19 horas del sábado en la calle Intendente Saavedra, cuando la menor esperaba a su padre que venía del trabajo, como lo hacía de forma rutinaria. 

Según relato de testigos, el hombre circulaba a exceso de velocidad y tras el impacto huyó inmediatamente del lugar sin prestar ayuda a la víctima. 

Personal de Bomberos prestó los primeros auxilios a la niña, sin embargo se confirmó su deceso minutos después.

Familia pide ayuda para encontrar a motorista

El sujeto se dio a la fuga y de momento todavía no se sabe de su paradero, por lo que la familia de la menor pidió ayuda para encontrarlo. 

Gracias a registros de las cámaras de locales cercanos se logró identificar al motorista minutos antes del fatal atropello. En el registro el hombre viste ropa de color rojo y circula en una moto de color azul

