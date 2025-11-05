“La canción es mala”: Así reaccionaron Kast y Jara a los dardos en polémico “trap” de Matthei - Chilevisión

"Soy Evelyn mirando pa´delante" es el nombre de la canción en clave trap estrenada por la candidata presidencial Evelyn Matthei, ad portas del cierre de su campaña presidencial.

En el tema, publicado en los canales oficiales de Matthei, se apunta directamente al gobierno, a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y al abanderado republicano José Antonio Kast.

"Ya quedan pocos meses de sufrimiento y Jara nos quiere pedir que los sigamos manteniendo. No soy Kast, no soy Jara. Soy Evelyn mirando pa' delante. Porque no solo eso es lo que aporto; gobiernos de continuidad me quedan cortos", dice la letra sobre Jara.

Respecto al líder de Kast, señala: “Se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio. Igual que yo, ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia: un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia".

Las reacciones de Kast y Jara a canción de Evelyn Matthei

El video desató críticas por parte de Jeannette Jara y José Antonio Kast, los principales aludidos en la canción.

Por un lado, Kast afirmó en entrevista con Radio Universo que "la canción es mala, que se metan al disco Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos (...) Cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto a 11 días".

"Creo que se hace un daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real, que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, del Partido Comunista, de la continuidad”, agregó.

En tanto, Jara sostuvo que "en mi perspectiva de gobierno tengo la centralidad puesta no en disputarme un sector político, como lo están haciendo Kast, Kaiser y Matthei; sino que pensar en el bienestar de los chilenos".

"La derecha chilena está en una disputa por quién conduce al sector, bien autodestructivamente, mostrando nula capacidad de gobernabilidad y ponerse de acuerdo", agregó.

La exministra del Trabajo transparentó que "no he tenido tiempo de ver el video, porque he estado trabajando, precisamente, en reunirme con distintos sectores de nuestra sociedad (...) No he tenido tiempo de ver el video, aunque no puedo negar que ya me está entrando el bichito".