Declaran culpable de homicidio a hombre que asesinó a delivery por retraso de 13 minutos - Chilevisión

Tomás Aguirre fue declarado culpable por el crimen del delivery venezolano Herberth Sánchez, ocurrido en Ñuñoa a fines de 2022.

Si bien la Fiscalía Oriente buscaba una condena por homicidio calificado, finalmente la justicia determinó formalizarlo por homicidio simple.

Tanto el Ministerio Público como la parte querellante solicitan 10 años de presidio para el culpable. La sentencia se conocerá el 13 de noviembre.

Mató a delivery por demora de 13 minutos

El crimen ocurrió la tarde del 28 de diciembre de 2022 cuando el victimario, Tomás Aguirre, realizó un pedido de una hamburguesa y una bebida por medio mediante una aplicación de delivery.

El problema comenzó cuando hubo un retraso de 13 minutos en la llegada de la comida. A raíz de esto, el repartidor de 19 años se contactó con el cliente para avisarle de la demora, recibiendo de vuelta un amenazante mensaje, según reveló un reportaje de CHV Noticias.

Minutos despúes, Herbeth Sánchez llegó al edificio para entregar su pedido en conserjería, momento en que Aguirre lo encaró por la demora.

A pesar de que el repartidor quiso dar explicaciones por la demora, el cliente no escuchó excusas y sacó un cuchillo desde sus ropas, atacando a la víctima con dos estocadas.