EXCLUSIVO | Revelan los WhatsApp de cliente que asesinó a delivery por retraso: “¿Dónde está mi pedido?” - Chilevisión

 EXCLUSIVO | Revelan los WhatsApp de cliente que asesinó a delivery por retraso: "¿Dónde está mi pedido?"
Publican resultados del Servicio Militar 2026: Revisa con tu RUT si te llamaron "Ella temía por su vida": Qué se sabe de la joven que desapareció tras ir a disco en San Bernardo VIDEO | Los WhatsApp del cliente acusado de asesinar a delivery: "¿Dónde está mi pedido?"
14/10/2025 09:11

VIDEO | Los WhatsApp del cliente acusado de asesinar a delivery: “¿Dónde está mi pedido?”

Un retraso de 13 minutos en la llegada del pedido de comida rápida desató un enfrentamiento que terminó con la vida del repartidos. Minutos antes ambos habían tenidos un áspero intercambio por mensajes.

Publicado por Fernanda Valdenegro

A casi tres años de la muerte de Herberth Sánchez, joven de 19 años que fue asesinado por un cliente mientras entregaba un delivery de comida en un edificio de Ñuñoa, se conocieron nuevos detalles de la conversación previa al crimen.

Fue la tarde del 28 de diciembre del 2022 cuando el victimario, Tomás Aguirre, realizó un pedido de una hamburguesa y una bebida por medio del delivery.

Cuando hubo un retraso de 13 minutos en la llegada de la comida, el repartidor se contactó con el cliente para avisarle de la demora, recibiendo de vuelta un amenazante mensaje, según reveló un reportaje de CHV Noticias.  

“Existe una conversación por chat en la cual se evidencia una molestia por parte del imputado a raíz de la demora en la entrega del pedido y sería la antesala al momento del homicidio”, señaló Víctor Mallea, abogado de la familia de la víctima. 

A eso de las 18:45 Herbeth Sánchez llegó al edificio para entregar su pedido en conserjería, momento en que Aguirre lo encara por la demora. Él joven intentó dar explicaciones, sin embargo, el acusado levanta su polera y extrae un cuchillo con el que atacó al repartidor con dos estocadas. 

Cabe señalar que hace una semana comenzó el juicio oral contra el estudiante de psicología acusado del asesinato del joven, y este pidió que se declarara su inimputabilidad por supuestos trastornos psiquiátricos.

Respecto al móvil del crimen, la defensa de Aguirre había argumentado con informes psiquiátricos privados que el agresor no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento del ataque.

Sin embargo, el Instituto Psiquiátrico José Horwitz rechazó la solicitud y certificó que, pese a que el acusado sí tiene un trastorno de personalidad, este no corresponde a la categoría de enajenación mental.

Los chats previos al crimen del delivery 

  • Herberth: Amigo, tuve un inconveniente porque al lado del mall están fiscalizando. 
  • Tomás: No es culpa mía, ¿dónde está mi pedido?
  • Herberth: Yo tengo su pedido. Sé que no es su culpa. 
  • Tomás: Que no falte nada. Ni la bebida. Estaré abajo esperando. 

  • Herberth: ¿Y si falta la bebida qué? ¿Está amenazando? Yo no soy ladrón. Le dije que le voy a llevar su pedido y que lo tengo. 
  • Tomás: Pagué por la bebida. Si no está, esto sería robo. Trabajo en la PDI así que espero que llegue todo en su lugar, más encima siendo fiscalizado. 

