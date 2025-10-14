EXCLUSIVO | Revelan los WhatsApp de cliente que asesinó a delivery por retraso: “¿Dónde está mi pedido?” - Chilevisión

A casi tres años de la muerte de Herberth Sánchez, joven de 19 años que fue asesinado por un cliente mientras entregaba un delivery de comida en un edificio de Ñuñoa, se conocieron nuevos detalles de la conversación previa al crimen.

Fue la tarde del 28 de diciembre del 2022 cuando el victimario, Tomás Aguirre, realizó un pedido de una hamburguesa y una bebida por medio del delivery.

Cuando hubo un retraso de 13 minutos en la llegada de la comida, el repartidor se contactó con el cliente para avisarle de la demora, recibiendo de vuelta un amenazante mensaje, según reveló un reportaje de CHV Noticias.

“Existe una conversación por chat en la cual se evidencia una molestia por parte del imputado a raíz de la demora en la entrega del pedido y sería la antesala al momento del homicidio”, señaló Víctor Mallea, abogado de la familia de la víctima.

A eso de las 18:45 Herbeth Sánchez llegó al edificio para entregar su pedido en conserjería, momento en que Aguirre lo encara por la demora. Él joven intentó dar explicaciones, sin embargo, el acusado levanta su polera y extrae un cuchillo con el que atacó al repartidor con dos estocadas.

Cabe señalar que hace una semana comenzó el juicio oral contra el estudiante de psicología acusado del asesinato del joven, y este pidió que se declarara su inimputabilidad por supuestos trastornos psiquiátricos.

Respecto al móvil del crimen, la defensa de Aguirre había argumentado con informes psiquiátricos privados que el agresor no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento del ataque.

Sin embargo, el Instituto Psiquiátrico José Horwitz rechazó la solicitud y certificó que, pese a que el acusado sí tiene un trastorno de personalidad, este no corresponde a la categoría de enajenación mental.

Los chats previos al crimen del delivery

Herberth: Amigo, tuve un inconveniente porque al lado del mall están fiscalizando.

Tomás: No es culpa mía, ¿dónde está mi pedido?

Herberth: Yo tengo su pedido. Sé que no es su culpa.

Tomás: Que no falte nada. Ni la bebida. Estaré abajo esperando.