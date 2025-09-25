El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa - Chilevisión

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

Más de dos años y medio han pasado desde el crimen de Herbert Sánchez, joven de 19 años que fue asesinado por un cliente mientras entregaba un delivery de comida en un edificio de Ñuñoa.

Respecto al móvil del crimen, la defensa de Tomás Aguirre -imputado por el caso- argumentó con informes psiquiátricos privados que el agresor no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento del ataque.

Sin embargo, un reciente informe realizado por el Hospital Público Psiquiátrico Horvitz dio un giro a la investigación: Según el documento dado a conocer por Radio BíoBío, el atacante no tendría diagnósticos que justifiquen “enajenación mental”.

Un giro en el caso

En el informe presentado por el hospital se menciona la presencia de un trastorno de personalidad y un historial de consumo de sustancias psicoactivas, pero aclara que “los diagnósticos antes mencionados no corresponden a la categoría de enajenación mental”.

En esa línea, se señalaría que el “sr. Aguirre Martínez es capaz de diferenciar una conducta lícita de una ilícita como también autodeterminar su conducta conforme a derecho. Por lo tanto, su responsabilidad en los hechos en investigación no se encuentra comprometida”.

En relación con esto, el abogado defensor de Aguirre, Lino Disi, señaló al mismo medio que “este hecho debe comprenderse desde las circunstancias anormales y extremas vinculadas al consumo de drogas, que llevaron a que en ese momento Tomás actuara de forma brutalmente irracional”.

La fecha para el inicio del juicio oral fue fijada para el próximo 3 de octubre.