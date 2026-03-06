Corte en la Autopista Central por camión incendiado que transportaba madera en Ruta 5 al norte - Chilevisión

Debido a la magnitud del incendio, el tránsito presenta cortes y desviaciones en el sector.
En horas de la mañana de este viernes, se reportó el incendio de un camión que transportaba madera al interior de la Autopista Central, eje Ruta 5 a la altura de Lo Ovalle y Departamental.
Según consignó Transporte Informa, todas las pistas de la Ruta 5 en dirección al norte se encuentran cortadas, con desvío hacia vía local José Joaquín Prieto, a la altura de Salida 9-A hacia El Parrón.
Se recomienda transitar por Gran Avenida o General Velásquez para facilitar la entrada y salida de equipos de emergencia.
Personal de bomberos se encuentra en el lugar combatiendo el fuego del camión, que transportaba dos tandas de carga.
Según información preliminar, el fuego comenzó a expandirse por la parte de atrás del vehículo de carga, por lo que el chofer habría percibido el humo desde la parte trasera.
Actualización (07:25). Se retoma CORTE TOTAL de #Ruta5 al norte con desvío hacía vía local (José Joaquín Prieto), a la altura de Salida 9-A El Parrón en #LaCisterna, debido a incendio de camión, altura Lo Ovalle en #SanMiguel. Prefiera al norte por Gran Avenida o Gral Velásquez https://t.co/f14ftBAgji pic.twitter.com/7jDnOgSATx— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 6, 2026