Corte en la Autopista Central por camión incendiado que transportaba madera en Ruta 5 al norte - Chilevisión

En horas de la mañana de este viernes, se reportó el incendio de un camión que transportaba madera al interior de la Autopista Central, eje Ruta 5 a la altura de Lo Ovalle y Departamental.

Según consignó Transporte Informa, todas las pistas de la Ruta 5 en dirección al norte se encuentran cortadas, con desvío hacia vía local José Joaquín Prieto, a la altura de Salida 9-A hacia El Parrón.

Se recomienda transitar por Gran Avenida o General Velásquez para facilitar la entrada y salida de equipos de emergencia.

Personal de bomberos se encuentra en el lugar combatiendo el fuego del camión, que transportaba dos tandas de carga.

Según información preliminar, el fuego comenzó a expandirse por la parte de atrás del vehículo de carga, por lo que el chofer habría percibido el humo desde la parte trasera.