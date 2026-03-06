 Corte en la Autopista Central por camión incendiado que transportaba madera en Ruta 5 al norte - Chilevisión
06/03/2026 07:24

Corte en la Autopista Central por camión incendiado que transportaba madera en Ruta 5 al norte

Debido a la magnitud del incendio, el tránsito presenta cortes y desviaciones en el sector.

Publicado por Lisette Pérez

En horas de la mañana de este viernes, se reportó el incendio de un camión que transportaba madera al interior de la Autopista Central, eje Ruta 5 a la altura de Lo Ovalle y Departamental. 

Según consignó Transporte Informa, todas las pistas de la Ruta 5 en dirección al norte se encuentran cortadas, con desvío hacia vía local José Joaquín Prieto, a la altura de Salida 9-A hacia El Parrón.

Se recomienda transitar por Gran Avenida o General Velásquez para facilitar la entrada y salida de equipos de emergencia.

Personal de bomberos se encuentra en el lugar combatiendo el fuego del camión, que transportaba dos tandas de carga.

Según información preliminar, el fuego comenzó a expandirse por la parte de atrás del vehículo de carga, por lo que el chofer habría percibido el humo desde la parte trasera.

