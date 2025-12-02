Cae presunto autor del homicidio de Hugo Dark, guardia de la Blondie - Chilevisión

El sujeto quedó en prisión preventiva y la justicia fijó un plazo de 120 días para la investigación.
En horas de esta tarde fue detenido el presunto homicida detrás del crimen de Hugo Dark, el guardia de la discoteque Blondie que fue apuñalado y murió la semana pasada.
La justicia decretó prisión preventiva para el sujeto de 28 años, fijando un plazo para la investigación de 120 días.
De acuerdo a información preliminar, el trabajador del recinto se habría visto envuelto en un altercado con el imputado, luego de que este último sustrajera dos botellas de alcohol desde la barra y fuese expulsado.
Fue en ese contexto que el individuo le propinó cuatro puñaladas a Hugo Dark, las que terminaron siendo mortales pese a ser internado e incluso recibir el alta médica.
El fiscal Patricio Millán detalló que la formalización fue posible tras el trabajo de personal OS-9 de Carabineros, que permitió "identificar al responsable".