 Cae presunto autor del homicidio de Hugo Dark, guardia de la Blondie - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno expropiará parte de la toma de San Antonio: Impulsarán proyecto habitacional para las familias Auto de Junior Playboy se incendió: ¿Cuáles son los riesgos de modificar vehículos sin la debida expertiz? Regresan los fuegos artificiales de Año Nuevo a la Torre Entel: Incluirá innovador show de drones Pescadores de Chiloé se hicieron virales por rescatar a tiburón: “Él puso de su parte” Refuerzan patrullajes en la frontera: Gobierno dice que flujo “es completamente normal”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
02/12/2025 19:24

Cae presunto autor del homicidio de Hugo Dark, guardia de la Blondie

El sujeto quedó en prisión preventiva y la justicia fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Publicado por CHV Noticias

En horas de esta tarde fue detenido el presunto homicida detrás del crimen de Hugo Dark, el guardia de la discoteque Blondie que fue apuñalado y murió la semana pasada.

La justicia decretó prisión preventiva para el sujeto de 28 años, fijando un plazo para la investigación de 120 días.

De acuerdo a información preliminar, el trabajador del recinto se habría visto envuelto en un altercado con el imputado, luego de que este último sustrajera dos botellas de alcohol desde la barra y fuese expulsado.

Fue en ese contexto que el individuo le propinó cuatro puñaladas a Hugo Dark, las que terminaron siendo mortales pese a ser internado e incluso recibir el alta médica.

El fiscal Patricio Millán detalló que la formalización fue posible tras el trabajo de personal OS-9 de Carabineros, que permitió "identificar al responsable".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar la paliza en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

02/12/2025

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Influencer transmitió en vivo su propio accidente de tránsito: Video es viral

El popular creador de contenido se vio involucrado en un siniestro con otros dos automóviles más. Su comportamiento generó repudio en redes.

02/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

02/12/2025
Publicidad