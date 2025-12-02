Cae presunto autor del homicidio de Hugo Dark, guardia de la Blondie - Chilevisión

En horas de esta tarde fue detenido el presunto homicida detrás del crimen de Hugo Dark, el guardia de la discoteque Blondie que fue apuñalado y murió la semana pasada.

La justicia decretó prisión preventiva para el sujeto de 28 años, fijando un plazo para la investigación de 120 días.

De acuerdo a información preliminar, el trabajador del recinto se habría visto envuelto en un altercado con el imputado, luego de que este último sustrajera dos botellas de alcohol desde la barra y fuese expulsado.

Fue en ese contexto que el individuo le propinó cuatro puñaladas a Hugo Dark, las que terminaron siendo mortales pese a ser internado e incluso recibir el alta médica.

El fiscal Patricio Millán detalló que la formalización fue posible tras el trabajo de personal OS-9 de Carabineros, que permitió "identificar al responsable".