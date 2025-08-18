 Aprueban solicitud de extradición del sicario por crimen del "Rey de Meiggs" tras captura en Colombia - Chilevisión
18/08/2025 10:44

Aprueban solicitud de extradición del sicario por crimen del "Rey de Meiggs" tras captura en Colombia

Durante esta jornada se realizó la audiencia para evaluar la solicitud de extradición del detenido hacia Chile, y esta fue aprobada por el tribunal.

La mañana de este lunes se aprobó la solicitud de extradición de Alberto Carlos Mejía, el sicario del caso del "Rey de Meiggs", detenido el Colombia luego de pasar varias semanas prófugo tras su liberación en Chile.

En ese contexto, la justicia chilena visó la solicitud de extradición presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, proceso que deberá continuar avanzando en tramitación junto a la justicia colombiana.

El procedimiento de extradición se activó luego de la detención del sujeto ejecutada por la policía colombiana en la ciudad de Barrancabermeja, a unos 300 kilómetros de la frontera con Venezuela.

EN DESARROLLO...

