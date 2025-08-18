La foto clave que delató al sicario prófugo del “Rey de Meiggs” - Chilevisión

En Colombia fue detenido el sábado Alberto Carlos Mejía, el sicario prófugo por el asesinato del “Rey de Meiggs” que fue liberado por la justicia a mediados de julio pasado.

Tras una alerta de la Interpol y varias semanas de búsqueda, el sujeto logró ser capturado por la policía colombiana.

Este operativo se produjo luego de que el imputado por el crimen de José Felipe Reyes Ossa fuera identificado en una foto en la que aparece junto a su hermana que fue subida a redes sociales.

En la imagen hubo un detalle en específico que delató su identidad: el tatuaje de su mano.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

A diferencia de cómo fue encontrado Mejía, en la imagen mantiene su pelo negro, como fue conocido y detenido inicialmente en Chile, sin embargo, en el procedimiento de su captura en Colombia, el hombre llevaba el pelo decolorado rubio.

La detención de Alberto Carlos Mejía fue posible gracias a un operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

Las diligencias estuvieron lideradas por el Departamento OS9 de Carabineros, y se conoció una imágen de su captura en Colombia que evidencia un gran cambio de apariencia.

El sujeto era buscado desde el pasado 10 de julio, cuando fue liberado de la prisión preventiva por lo que ha sido calificado como un "error" por parte de la Justicia.

La medida cautelar se había fijado en medio de la investigación por el caso.