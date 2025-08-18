 La foto clave que delató al sicario prófugo del “Rey de Meiggs” - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
18/08/2025 07:29

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

Publicado por CHV Noticias

En Colombia fue detenido el sábado Alberto Carlos Mejía, el sicario prófugo por el asesinato del “Rey de Meiggs” que fue liberado por la justicia a mediados de julio pasado.

Tras una alerta de la Interpol y varias semanas de búsqueda, el sujeto logró ser capturado por la policía colombiana.

Este operativo se produjo luego de que el imputado por el crimen de José Felipe Reyes Ossa fuera identificado en una foto en la que aparece junto a su hermana que fue subida a redes sociales.

En la imagen hubo un detalle en específico que delató su identidad: el tatuaje de su mano.

A diferencia de cómo fue encontrado Mejía, en la imagen mantiene su pelo negro, como fue conocido y detenido inicialmente en Chile, sin embargo, en el procedimiento de su captura en Colombia, el hombre llevaba el pelo decolorado rubio.

La detención de Alberto Carlos Mejía fue posible gracias a un operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

Las diligencias estuvieron lideradas por el Departamento OS9 de Carabineros, y se conoció una imágen de su captura en Colombia que evidencia un gran cambio de apariencia. 

El sujeto era buscado desde el pasado 10 de julio, cuando fue liberado de la prisión preventiva por lo que ha sido calificado como un "error" por parte de la Justicia.

La medida cautelar se había fijado en medio de la investigación por el caso.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta

Lo último

Lo más visto

DJ que destapó infidelidad de Karol Dance aborda posible embarazo: “Me hago responsable”

La DJ Isi Glock habló sobre la posibilidad de estar embarazada luego del encuentro que mantuvo con Karol Dance, indicando que si llega a pasar, se hará responsable "sola y feliz".

17/08/2025

Un detalle lo delató: La foto que permitió detener a sicario prófugo del “Rey de Meiggs”

El imputado fue capturado por la policía de Colombia tras varias semanas de búsqueda y con un cambio radical en su apariencia física.

18/08/2025

“Le cambió la cara en un segundo”: El momento exacto en que Joaquín Méndez supo que será padre

El animador compartió a través de redes sociales el íntimo momento en que la dentista Amanda Martínez le muestra el test de embarazo.

17/08/2025

“Lo destrozaste...”: La publicación de Fran Virgilio tras supuesta infidelidad de Karol Dance

La empresaria publicó en sus redes sociales una canción de Taylor Swift, la cual habla sobre una historia de romance fallida.

17/08/2025
Publicidad