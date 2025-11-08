 Vecinos de Tiltil cortaron Ruta 5 Norte en protesta por la reconversión de Punta Peuco - Chilevisión
Minuto a minuto
“¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle Vecinos de Tiltil cortaron Ruta 5 Norte en protesta por la reconversión de Punta Peuco Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar? Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/11/2025 07:46

Vecinos de Tiltil cortaron Ruta 5 Norte en protesta por la reconversión de Punta Peuco

Las manifestaciones generaron una congestión vehicular que se mantuvo durante horas, dado que bloquearon el paso de automóviles encendiendo barricadas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este viernes, los vecinos de la comuna de Tiltil cortaron la Ruta 5 Norte en protesta por la reconversión de la cárcel de Punta Peuco a un centro penitenciario común.

Los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la ruta en dos puntos específicos. Uno de ellos es el kilómetro 66 hacia el sur y el otro corresponde al kilómetro 44 en dirección al norte, situado en el sector de Punta Peuco y La Cumbre.

Manifestaciones en la Ruta 5 Norte

Los hechos generaron una considerable congestión vehicular que se mantuvo durante horas y las personas que se encontraban protestando en el lugar encendieron barricadas para cortar el paso.

Usuarios en redes sociales reportaron los hechos y mostraron algunos registros en donde se ven neumáticos siendo quemados y grandes columnas de humo en dichos puntos.

En el lugar estuvo presente el alcalde de Tiltil, César Mena, quien mostró videos y fotografías de las manifestaciones en sus redes sociales y señaló: "No a la cárcel común en Punta Peuco. Tiltil no lo merece".

La ex Seremi de Salud y candidata a diputada, Rosa Oyarce, también se hizo presente y sentenció: "Una cárcel acá va a hacer que Tiltil sea para siempre una zona de sacrificio y nunca una comuna de oportunidades".

Finalmente, hasta el lugar de las manifestaciones llegó personal municipal y efectivos de Carabineros, quienes monitorearon la situación.

Revisa las publicaciones en redes sociales:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

AHORA | “Solo la epidural podría...”: Angie Alvarado inició trabajo de parto de su primer hijo

La influencer está ad portas de dar a luz a su primer hijo, fruto de su matrimonio con Rodolfo Kamke, quien compartió detalles del proceso en sus redes sociales al igual que Xephora, hermana menor de Angie.

08/11/2025

VIDEO | La tierna llamada del presidente Boric a niño que lloró por término de su gobierno

El mandatario decidió ponerse en contacto e invitar a tomar once al menor llamado Santiago, esto luego de ver un video donde lloraba por el término de su gobierno.

08/11/2025

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025