Vecinos de Tiltil cortaron Ruta 5 Norte en protesta por la reconversión de Punta Peuco - Chilevisión

Las manifestaciones generaron una congestión vehicular que se mantuvo durante horas, dado que bloquearon el paso de automóviles encendiendo barricadas.

Durante la noche de este viernes, los vecinos de la comuna de Tiltil cortaron la Ruta 5 Norte en protesta por la reconversión de la cárcel de Punta Peuco a un centro penitenciario común.

Los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la ruta en dos puntos específicos. Uno de ellos es el kilómetro 66 hacia el sur y el otro corresponde al kilómetro 44 en dirección al norte, situado en el sector de Punta Peuco y La Cumbre.

Manifestaciones en la Ruta 5 Norte

Los hechos generaron una considerable congestión vehicular que se mantuvo durante horas y las personas que se encontraban protestando en el lugar encendieron barricadas para cortar el paso.

Usuarios en redes sociales reportaron los hechos y mostraron algunos registros en donde se ven neumáticos siendo quemados y grandes columnas de humo en dichos puntos.

En el lugar estuvo presente el alcalde de Tiltil, César Mena, quien mostró videos y fotografías de las manifestaciones en sus redes sociales y señaló: "No a la cárcel común en Punta Peuco. Tiltil no lo merece".

La ex Seremi de Salud y candidata a diputada, Rosa Oyarce, también se hizo presente y sentenció: "Una cárcel acá va a hacer que Tiltil sea para siempre una zona de sacrificio y nunca una comuna de oportunidades".

Finalmente, hasta el lugar de las manifestaciones llegó personal municipal y efectivos de Carabineros, quienes monitorearon la situación.

Revisa las publicaciones en redes sociales: