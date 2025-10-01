Quiénes son los 5 venezolanos extraditados desde EEUU y que llegaron a Chile: Este es su prontuario - Chilevisión

Los 5 individuos eran requeridos por la justicia chilena por su presunta participación en delitos vinculados al crimen organizado en diversas regiones del país.
Cinco extraditados venezolanos vinculados a crímenes cometidos en el país llegaron la tarde del martes desde Estados Unidos para enfrentar a la justicia chilena.
Los individuos están en su mayoría asociados al Tren de Aragua y a delitos por tráfico de drogas. Incluso, uno de ellos está vinculado directamente al secuestro y asesinato del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda.
Los sujetos arribaron en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y fueron trasladados hasta el Laboratorio de Criminalística de la PDI, en la comuna de Pudahuel.
Quiénes son los 5 venezolanos extraditados
Los cinco sujetos venezolanos eran requeridos por la justicia chilena por su presunta participación en diversos delitos vinculados al crimen organizado en distintas regiones del país. Estos son:
Edgar Javier Benítez Rubio, apodado como “El Fresa”:
- Imputado por asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación, en el caso vinculado al crimen de Ronald Ojeda.
- Habría participado en gestiones logísticas del secuestro y asesinato del teniente.
Jesús Alberto Golding Escalona:
- Detenido por trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro.
- Asociado al llamado “Tren del Desastre” por la Fiscalía de Antofagasta.
Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero:
- Investigado por un homicidio calificado en el contexto de una transacción de drogas por la Fiscalía de Coquimbo.
Miguel Eduardo Oyola Jiménez:
- Acusado por la Fiscalía de Tarapacá de secuestro extorsivo y asociación ilícita, vinculado al Tren de Aragua original.
- Tenía control sobre el terminal Esmeralda de Iquique.
Gregoris José Cortez Fernández:
- Capturado por el homicidio calificado de Francisco Ortíz Fuentealba, conocido como “El Kal”.
- Vinculado a la “Banda del Gallineta” de Los Ángeles por la Fiscalía del Biobío.