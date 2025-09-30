 VIDEO | Cámara de Diputados dedicó minuto de silencio por crimen de Charlie Kirk en EEUU - Chilevisión
30/09/2025 11:57

VIDEO | Cámara de Diputados dedicó minuto de silencio por crimen de Charlie Kirk en EEUU

La sesión de este martes inició con un homenaje al activista republicano que fue asesinado de un balazo el pasado 10 de septiembre en en la Universidad del Valle de Utah.

El inicio de la sesión de la Cámara de Diputados de este martes estuvo marcado por un homenaje al activista conservador estadounidense Charlie Kirk, quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre.

A petición de las bancadas del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, la sala mantuvo un minuto de silencio dedicado al político norteamericano.

En ese contexto, el presidente de la cámara, José Miguel Castro (RN), leyó la solicitud hecha por ambos partidos políticos al inicio del encuentro. 

"A solicitud del Partido Republicano y Partido Social Cristiano, la sala de la corporación guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Charlie Kirk, activista político, conservador, estadounidense", explicó el parlamentario.

Tras esto, los congresistas presentes se levantaron de sus asientos y mantuvieron un minuto sin hablar en la sala.

De igual manera, posterior a esto se realizó un segundo minuto de silencio, esta vez en homenaje al líder religioso estadounidense Russell Nelson, quien falleció recientemente. 

