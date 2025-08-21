“Golpiza brutal e inhumana”: Universidad de Chile se refiere por primera vez a la tragedia en Avellaneda - Chilevisión

En un extenso comunicado, el cuadro laico abordó el estado de los heridos en Avellaneda y los pasos que de ahora en adelante dará la institución sobre el caso.

Este jueves, el Club Universidad de Chile se refirió por primera vez a la tragedia ocurrida en su partido ante Independiente en el Estadio Libertadores de América.

A través de un comunicado, el cuadro laico se refirió a los incidentes que tuvieron lugar en el encuentro por Copa Sudamericana, condenó la violencia e hizo un llamado a la justicia.

Al inicio del documento, el club afirmó que "la golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas en el estadio Libertadores de América será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol".

La 'U' se refiere por primera vez a la tragedia en Avellaneda: Esto dice el comunicado

Acto seguido, se detuvieron en abordar cuáles fueron y serán las medidas que tomaron como institución.

En primer lugar, puntualizaron que "una comitiva encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo recorrió de madrugada los tres hospitales de la zona de Avellaneda y Sarandí".

Esto, en atención a que los reportes indicaban que había decenas de heridos, algunos de gravedad. "Gracias a eso se pudo comprobar que, por un milagro, no hubo víctimas fatales", indicaron.

En segundo lugar, se sumaron las "alentadoras" noticias que recibió el club en las últimas horas. "De los 19 hospitalizados, 16 habían sido dados de alta y el paciente con riesgo vital pasó a cuidados intensivos gracias a una notable mejoría tras una operación por fractura de cráneo", añadieron.

En tercer lugar, referido a los hinchas detenidos en las comisarías 3.ª y 4.ª de Avellaneda, la 'U' agradeció y valoró "la enorme ayuda brindada por la cónsul chilena en Buenos Aires, Andrea Concha".

También hicieron lo propio con el embajador José Antonio Viera-Gallo, "a quien se le agradeció por las gestiones hechas y se le transmitió el agradecimiento al gobierno por las acciones tomadas, incluido el viaje del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en favor de nuestros hinchas".

"Nuestra preocupación en estos momentos sigue enfocada en todas las personas que se vieron afectadas, en ayudar a que haya justicia y que la barbarie de Avellaneda no se produzca nunca más", concluyeron.